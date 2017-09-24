Hükümet sandığı kaldırdı!

364 oda ve borsanın seçimleri ertelendi







Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör İTO seçimlerinin ertelenebileceğini geçen hafta yazmıştı. Dilek Güngör ertelenme gerekçesi olarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dünürü Dursun Topçu’ya işaret ederek şöyle yazdı:





“Peki İTO'da neden erteleme isteniyor? Bilenleriniz vardır. İTO'da yönetimi belirleyecek iki grup var. Biri daha ağırlıklı olan MÜSİAD, diğeri de TÜMSİAD. Kulislerde, MÜSİAD'ın oda meclisinde yaptırdığı temayül yoklaması sonucunun Ankara'da pek de beğenilmediği konuşuluyor. Niye mi? Çünkü, yoklamada ilk sırada Dursun Topçu, ikinci sırada Şekip Avdagiç, üçüncü sırada da İsrafil Kuralay çıktı. Topçu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dünürü. Davutoğlu'nun kızı Meymune, Dursun Topçu'nun oğlu Talha Topçu ile evli. Şekip Avdagiç bir dönem meclis başkanlığı yapmış bir isim. Kendisi daha önce İTO başkanlık şansını denedi. Ancak o zaman komitelerdeki seçimlerden dahi çıkamadı. Ben, İsrafil Kuralay'ın da başkanlık istediğini düşünmüyorum.





Hal böyle olunca, Ankara işe el attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın çevreler bir ara MÜSİAD'ın eski başkanı Nail Olpak adının konuşulduğunu söylüyor. Fakat Olpak'ın da İTO'da ağırlığı olan MÜSİAD yönetimiyle olan ilişkileri göz önüne alındığında nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Mevcut başkan İbrahim Çağlar'ın aday olup olmayacağı net değil. Yakın çevresine bundan birkaç ay önce aday olmak istemediğini söylediğini biliyorum.





Yönetime bakıyorum, başka aday çıkar mı? Başkan aday olmuyorsa koltuğa en yakın iki isim başkan yardımcıları olabilir. Çağlar'ın başkan yardımcılarından biri Dursun Topçu diğeri de Murat Kalsın...





Topçu dediğim gibi Ankara'da pek geçer not alamamış. Acaba ticarette çok eski bir aileye mensup, İTO'nun proje adamı olarak tanımlanan ve Ankara'yla ilişkilerinin kuvvetli olduğunu bildiğim Murat Kalsın aday olur mu? Önümüzdeki günlerde oda kulislerinin daha da hareketleneceğini düşünüyorum."

