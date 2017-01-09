Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet Orta Asya ülkelerine vize koymayı planlıyor /09 Ocak 2017 01:01

Hükümet Orta Asya ülkelerine vize koymayı planlıyor

Yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da 39 kişiyi öldüren teröristin Özbekistan pasaportlu çıkmasının ardından Ankara’da bir dizi toplantı yapıldı.

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SURİYELİLER TARANIYOR
Orta Asya’daki ülkelerden bazılarının vatandaşlarına vize konulması konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye’deki mültecilerin terör örgütleriyle ilişkileri ise ayrı bir çalışmanın konusu oldu. Verilen bilgiye göre, istihbarat, mültecilerle ilgili tarama yapıyor. 

Özellikle Orta Asya ülkelerinin istihbarat birimlerinden, Türkiye’de ikamet eden herkes için yeniden bilgi isteniyor. Ancak, Türkiye’de ikamet eden ve sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli mülteciler arasında terör olaylarına karışanlarla ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Suriye kayıtlarına ulaşılamadığı için beyanları esas alınıyor. Bunun da sakıncalı olması nedeniyle istihbarat Suriyeli mültecileri de yakından takip ediyor.

HAREKETLİLİK İNCELENİYOR
Mültecilerin, ülkeye giriş çıkış yapma sıklığı, yaşamını sürdürdüğü şehir tercihi, ne sıklıkta ev değiştirdiği ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler üzerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Şüpheli hareketlilik ve riskli ilişkileri olanların da sınır dışı edilmesine ilişkin çalışma yapılmasına karar verildi.
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