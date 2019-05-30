Hükümet kurulamadı, İsrail seçime gidiyor

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Meclisin feshedilerek erken seçim kararı alınması sebebiyle İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı hedef aldı.





9 NİSAN'DAKİ SEÇİMİ NETENYAHU AZ FARKLA KAZANDI





Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, Liberman'ı ülkeyi gereksiz yere erken seçime sürüklemekle suçladı.





İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimi az bir farkla önde tamamlayan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılması kararlaştırılan erken seçimi de kazanacağını söyledi.





ASKERLİK KANUNU SİYASİ KRİZE SEBEP OLDU







Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen ay yapılan seçimin ardından yeni koalisyon hükümetini kurma görevini 17 Nisan'da Netanyahu'ya vermişti.





Revlin'den görevi alan Netanyahu, meclise girmeyi başaran 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlamıştı.





Ancak, mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki sağcı İsrail Evimiz Partisi, NetanyahuBaşbakanlığındaki hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı öngören kanun tasarısının Meclisten geçmesini şart koşması sebebiyle koalisyon görüşmeleri kilitlenmişti.





1 SANDALYE EKSİK KALINCA HÜKÜMET KURULUMADI





Söz konusu kanun tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nin karşı çıkması sebebiyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.





Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin milletvekili sayısı 60'ta kalarak 120 sandalyeli Mecliste güvenoyu için gerekli 61 sayısına ulaşamaması sebebiyle hükümet kurulamamıştı.







