Samanyolu Haber /Dünya / Hükümet krizi şimdilik azınlık hükümeti ile çözmüş görünüyor.... /11 Haziran 2017 03:54

Hükümet krizi şimdilik azınlık hükümeti ile çözmüş görünüyor....

Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi (DUP), destek ve güven anlaşması kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May’in kuracağı azınlık hükümetine destek vereceğini açıkladı.

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DUP’tan yapılan açıklamada, parti yetkililerinin bugün Belfast’ta Muhafazakar Partili mevkidaşlarıyla hükümetin kurulması konusunu görüştükleri ve bu çerçevede Theresa May’in kuracağı hükümeti ‘destek ve güven’ anlaşmasıyla destekleyecekleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlığı’ndan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada da "Brexit ve ileriye doğru giden yolda tüm ülke için istikrar ve kesinlik sağlayabilecek bu taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık, anlaşmanın detaylarının pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını kaydetti.

Söz konusu ‘destek ve güven’ anlaşması, DUP’un parlamentoda Kraliçe’nin okuyacağı hükümet programının oylandığı oturumda ya programa destek vereceği ya da çekimser kalacağı anlamına geliyor.

DUP, hükümetin parlamentoya getireceği diğer düzenlemelere de evet oyu vererek veya çekimser kalarak destek olacak. Bunun karşılığında da DUP hükümetten, kendi parti programında yer alan bazı politikaları hayata geçirmekte destek alacak.


İngiltere'de azınlık hükümeti Kuzey İrlanda barışını tehlikeye sokar mı?

DUP'nin Londra'daki bir hükümete dahli ise Kuzey İrlanda'yla ilgili büyük bir krizi tetikleyebileceği eleştirilerini gündeme taşıdı.

Bazı uzmanlar İskoçya'nın bağımsızlığı yanlısı SNP'nin (İskoç Ulusal Partisi) sandalye kaybının ardından ikinci bir İskoçya referandumu olasılığının gerilediğini, DUP'nin desteklediği azınlık hükümetiyle gündemin Kuzey İrlanda'nın konumuna kayacağını öne sürüyor.


İrlanda ile birlik yanlısı IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü ile Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık yanlısı Cumhuriyetçi gruplar ve Londra arasında yıllar süren gerilim ve şiddet olayları, 1997'de imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasıyla son bulmuştu.
Bu anlaşmanın sonucu olarak, siyasi uzlaşma kapsamında güç paylaşımına dayanan sistemde Kuzey İrlanda'da hükümeti, Katolik Cumhuriyetçiler ve Protestan birlik yanlıları birlikte oluşturuyor.

Ancak bölgesel yönetimde son dönemde bir hükümet krizi yaşanıyor.

DUP'nin desteğiyle Londra'da kurulacak bir azınlık hükümetinin ise bu krizi daha fazla derinleştireceği uyarıları yapılıyor.

May, 18 Nisan’da sürpriz şekilde erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran’da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı. Ancak seçimde May’in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili sayısı 330’dan 318’e düştü. May, hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilini, Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı DUP’un dışarıdan desteğiyle sağlamaya çalışacağını belirtmişti.
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