Hükümet kararından geri adım atacak mı?

KALICI yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler artınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu değerlendirme kararı aldı. Son 15-20 gündür bakanlığa günde ortalama 40-50 şikayet geldiği, bu başvuruların derlendiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, şikayetlerin değerlendirilmeye başlandığı, uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da çıkarılacağını söylediler. Yetkililer, konuyla ilgili uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini kaydettiler.

