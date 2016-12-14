Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet kararından geri adım atacak mı? /14 Aralık 2016 10:43

Hükümet kararından geri adım atacak mı?

Enerji tasarrufu için kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili şikâyetlerin artmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini söyledi.

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KALICI yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler artınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu değerlendirme kararı aldı. Son 15-20 gündür bakanlığa günde ortalama 40-50 şikayet geldiği, bu başvuruların derlendiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, şikayetlerin değerlendirilmeye başlandığı, uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da çıkarılacağını söylediler. Yetkililer, konuyla ilgili uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini kaydettiler.  
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