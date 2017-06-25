'Hükümet hesabını versin'

OHAL’DE 13 KİŞİ KAÇIRILDI, 7 KİŞİDEN HÂLÂ HABER ALINAMIYOR: ‘HÜKÜMET HESABINI VERSİN’





Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ankara’da ilki 15 Temmuz Darbe Girişiminden önce, altısı ise darbe girişiminin ardından yedi kişi birçok benzerlikler içeren yöntemlerle kaçırılmıştır. Bu kişilerden bir daha haber alınamamış, kaybolanların, kaçırılanların yakınları topladıkları delillere, güvenlik kamerası kayıtlarına, görgü tanıklarına karşın soruşturma açılmadığını, kolluk güçlerinin olayları soruşturmada açıkça “isteksiz” davrandığını belirtmektedirler” dedi.













Kaçırılan kişilerin ortak noktasının haklarında Gülen Cemaati soruşturması yürütülmesi ve KHK ile açığa alınmaları olduğunu belirten CHP’li Tanrıkulu “Ayrıca, güvenlik kameralarının kayıtlarına, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, olayların hepsinde siyah renkli Volkswagen Transporter minibüs kullanılmış ve 7 kişi kamera kayıtlarında yüzleri seçilebilen kişiler tarafından izlenmiştir” ifadelerini kullandı.





Kaçırılan kişiler hakkında da bilgi veren Tanrıkulu Sunay Elmas’ın 27 Ocak 2016’da Ankara’da siyah bir transporter ile kaçırıldığı, kaçırılma anına ait görüntülerin emniyette olduğunu ancak eşinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvurulardan şu ana kadar sonuç çıkmadığı bilgisini verdi.





“Parmak izi tespiti yapılmadı”





Kaçırılanlar arasında bulunan Mustafa Özgür Gültekin’in kaçırılmasına ilişkin Tanrıkulu “21 Aralık 2016 tarihinde saat 18.15 sıralarında Ankara Beştepe’de kaçırıldı. Ailesi çevredeki tüm kamera kayıtlarını topladı. Kayıtlarda Gültekin’in dört araç tarafından takip edildiği görülüyor. Gültekin aracından inip bir markete giriyor, alışveriş yapıp çıktıktan sonra etrafı sarılıyor ve siyah Transporter’a bindirilerek kaçırılıyor. Ailesi, kamera kayıtlarında kaçıran kişilerin siluetlerinin de açıkça belli olmasına rağmen polis tarafından etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirtiyor” ifadelerini kullandı.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Hüseyin Kötüce’nin Şubat Şubat 2017’de işinden çıktıktan sonra aracının bulunduğu Batıkent metro istasyonu otoparkından saat 19:00 civarında kaçırıldığını belirten Tanrıkulu “Kış ayında üzerinde bulunması gereken kabanı ve satın aldığı yaş pasta aracının arka koltuğunun üzerinde duruyordu. Polise başvuran ailenin ısrarına rağmen araçta parmak izi tespiti yapılmadığı gibi etraftaki kamera görüntüleri de toplanmadı” dedi.





“Aileler kendi imkanlarıyla görüntülerin bir kısmını toplayabildiler”





Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanı olan Turgut Çapan’ın 31 Mart 2017 tarihinde Yenimahalle’nin Şentepe semtinde kaçırıldığını belirten CHP’li Tanrıkulu, kaçırılan eski MİT çalışanı Mesut Geçer ve diğer kaçırılanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:





“MİT’ten ihraç edilen Geçer, 2017 yılı Mart ayında Yenimahalle ilçesi Çakırlar semtinde arabası durdurularak kaçırıldı. Aile MİT başta olmak üzere tüm kurumlara başvurdu. Ancak başvuru dilekçelerini vermekte bile zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar.





1 Nisan 2017, Aynı soruşturma nedeniyle kapatılan özel bir okulda çalışan öğretmen Önder Asan, Yenimahalle’nin Şentepe semtinde bir gün sonra yani 1 Nisan 2017 tarihinde kaçırıldı. Önder Asan’ın yaklaşık 2 ay önce operasyon kapsamında polis tarafından gözaltına alınmak istendiği, ancak o sırada evde olmadığı için gözaltına alınamadığı öğrenildi. Polisin çevredeki kamera görüntülerini toplamaktaki isteksizliği üzerine aileler kendi imkanlarıyla görüntülerin bir kısmını toplayabildi. Bu sırada Fatma Asan, kaçırılan eşi Önder Asan’ın aracını, lastiği kesilmiş halde kaçırıldığı yere yakın bir noktada buldu.





2005 yılından beri MİT’te çalıştığı öğrenilen Ayhan Oran’ın, Yunanistan’da görev yaptığı sırada 2016 yılı Haziran ayında Türkiye’ye çağrıldığı, 17 Temmuz 2016 tarihinde açığa alındığı, 2 Ağustos 2016 tarihinde de ihraç edildiği öğrenildi. Ailesinin verdiği bilgilere göre; Yunanistan’dan Türkiye’ye Yunan plakalı diplomatik plakalı mavi renkli Opel marka otomobille dönen Oran’ın pasaportu alındı. Ayhan Oran Yunanistan’dan izinli olarak döndüğü dönemde getirdiği otomobili kullanmayı sürdürüyordu. 1 Kasım 2017 tarihinde saat 12.38’de bulunduğu sitenin kamera kayıtlarından çıkışı görülüyor. O andan itibaren Ayhan Oran’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin avukatının ulaşabildiği tek veri aynı gün saat 16.00’ya kadar telefonunun sinyal verdiği ve ardından sinyalin kapandığı Arabaya ne olduğu ise bilinmiyor.”





Kaçırılan kişilerin adları, işleri ve olay tarihleri şöyledir:





1- SUNAY ELMAS





27 Ocak 2016’da Ankara CEPA alışveriş merkezi önünden saat 11.00 sıralarında kaçırıldı. Olay görüntülerinin Emniyet’te olduğu halde kaçıranlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı.





2- MUSTAFA ÖZGÜR GÜLTEKİN





Rekabet Kurumu çalışanı Mustafa Özgür Gültekin 21 Aralık 2016’da 18.15 sıralarında Ankara Beştepe’de kaçırıldı. Ailesi, Gültekin’in kaçırılma görüntülerine çevredeki 2 ayrı kameradan ulaştı. Kaçıran siyah transporter ve diğer araçlar ve kişiler net biçmide görülüyordu. Emniyet’e teslim edilen görüntülerdeki kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı.





3- HÜSEYİN KÖTÜCE





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Hüseyin Kötüce 28 Şubat 2017’de Ankara Batıkent metro istasyonu otoparkından saat 19:00 civarında kaçırıldı.





4- AYHAN ORAN





MİT’den ihraç edilen Ayhan Oran 1 Kasım 2016 tarihinde kayboldu. MİT’ten ihraç edilmeden önce Yunanistan’da görevli olan Orhan, 1 Kasım’da saat 12.38’de Yunan plakalı otomobiliyle oturduğu siteden ayrıldı. Siteden çıkış görüntüsü olan Ayhan Oran’ın saat 13.14 de bir görüntüsüne daha ulaşıldı. Ancak şahısla ilgili ulaşılan ikinci görüntünün bulunduğu kamera ile oturduğu site arasındaki mesafenin 36 dakika kadar uzak olmadığı, 5 dakikalık bir mesafe olduğu anlaşıldı.





Ayhan Oran 17 Haziran 2016’da görevden uzaklaştırıldı, 2 Ağustos 2016’da ihraç edildi.





Ayhan Oran Fransa’da suikasta uğrayan PKK’lılar (Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan) ile ilgili dosyaya ilişkin bilgi sahibiydi. Aynı dönemde Fransa suikastını gerçekleştiren Ömer Güney’in hapishanede ölmesi/öldürülmesi olayı gerçekleşti.





5- MESUT GEÇER





MİT’ten ihraç edilen Mesut Geçer, 26 Mart 2017 tarihinde Ankara Yenimahalle ilçesi Çakırlar semtinde kaçırıldı.





6- TURGUT ÇAPAN





KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanı Turgut Çapan 31 Mart 2017 tarihinde saat 12.00 sıralarında Ankara Şentepe’de kaçırıldı. Ailesi kaçırıldığı bölgedeki kameraları tespit edip Emniyet’e bildirdi. Ancak Emniyet kamera kayıtlarını toplamayı reddetti. Mağdurun ailesinin evinde 26 Nisan 2017 günü saat 01.00 sıralarında Polis tarafından arama yapıldı.





7- ÖNDER ASAN





KHK ile kapatılan özel okullarda öğretmenlik yapmış olan Önder Asan 1 Nisan 2017 tarihinde Ankara Yenimahalle Yahyalı’da kaçırıldı. Asan’ın arabasının lastiklerinin indirilmiş olduğu, bu nedenle taksiye bindiği, içinde bulunduğu taksinin önünün 4 araçla kesilip, Siyah Transporter’a bindirilerek kaçırıldığı belirlendi.





Önder Asan, kaçırıldıktan 41 gün sonra 12 Mayıs 2017 günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde ortaya çıktı. Ailesine gözaltında olduğu haber verilen Asan’ın avukatı görüşme için Emniyete gitti ancak müvekkili ile görüşemedi. Bir sonraki gün Avukatı ile görüşebilen Asan’ın 1 Nisan 2017 günü taksi ile yolculuk yaparken 4 araç tarafından yolunun kesildiği ve silahlı kişilerce kaçırıldığı anlaşıldı. Söz konusu kişilerin kendilerini Polis olarak tanıttıkları, Asan’ın 42 gün 1.5 m2 lik bir hücrede tutarak işkence yaptıkları ve 12 Mayıs 2017 günü Eymir gölü yakınında Asan’ı bırakıp Polise teslim ettikleri öğrenildi.





8- CENGİZ USTA





04.04.2017 tarihinde öğretmen Cengiz Usta kayboldu. Ailesi Emniyet’ten yardım alamayınca kendi imkanlarıyla bilgi topladı ve Usta’nın benzer yöntemlerle kaçırıldığını belirledi.





9- MUSTAFA ÖZBEN





Ankara Barosu eski Avukatlarından Mustafa Özben 9 Mayıs 2017 günü öğlen saatlerinde kızını okula bırakmak üzere evinden çıktı. Özben o gün evine geri dönmedi.





Özben’in bir müddet KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde de öğretim görevlisi olarak derslere girdiği öğrenildi.





10- FATİH KILIÇ





KHK ile mesleğinden ihraç edilen öğretmen Fatih KILIÇ’tan 14 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ailesi haber alamamaktadır. Fatih Kılıç 14 Mayıs 2017 günü saat 23.00 sıralarında Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden (AŞTİ) ailesini yolcu ettikten sonra ortadan kayboldu. Ailenin ısrarlarına rağmen Emniyet, AŞTİ’deki kamera kayıtlarını.





11. DURMUŞ ALİ ÇETİN ?





KHK ile mesleğinden ihraç edilen polis memuru Durmuş Ali Çetin, 17 Mayıs 2017’de kaçırıldı. 7 ay önce önce açığa alınıp daha sonra da meslekten ihraç edilen 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde yaşadığı evden sabah saatlerinde ayrıldı ve bir daha dönmedi. Aile polisten yardım alamamaktan şikayetçi.





12. CEMİL KOÇAK





Cemil Koçak, Ankara’da 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde güpegündüz kaçırıldı!





13. MURAT OKUMUŞ





İzmir’de kaçırılan Murat Okumuş’un babası Ahmet Okumuş, sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. Okumuş, yetkili makamlardan cevap alamadığını belirtiyor.





“Kaçırılmaların kolluk güçleri tarafından gerçekleştirildiği izlenimi vermektedir”





CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesinde kaçırılan isimlerin nerede olduğu, haklarında soruşturma olup olmadığı ve kaçırılmasına ilişkin herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığını sordu.





Tanrıkulu önergesinde şu soruları da sordu:





“Bu kişilerin kaçırılmalarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının anlatımlarının bulunmasına karşın etkili bir soruşturma neden yürütülmemektedir? Aynı aracın bütün olaylarda görünmesi, takip ve kaçırma eyleminin profesyonelce yapılması, polisin delil toplamaktaki isteksizliği, başvuruları kabul etmemesi, kaçırılan kişilerin F… soruşturmasına konu olması, kaçırılmaların kolluk güçleri ya da kolluk ile bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildiği izlenimi vermektedir. Söz konusu takip ve kaçırma eylemleri kimler tarafından yapılmıştır? Kaçırılma olaylarında kullanıldığı güvenlik kamerası kayıtlarında görünen araçların plakası saptanmış mıdır? Araçların kimin ya da hangi kurumun adına kayıtlı olduğu araştırılmış mıdır? Araştırılmamışsa, bunun gerekçesi nedir?”





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