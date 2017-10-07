Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet gençlerin harçlıklarına göz dikti... /07 Ekim 2017 11:16

Hükümet gençlerin harçlıklarına göz dikti...

Özel amaçla konulan bu vergi daha sonra kalıcı hale geldi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemdeki vergi zamlarıyla ilgili olarak, "Bir yandan eğitime interneti sokacaksınız. Fatih Projesi gibi projeler geliştireceksiniz, Türkiye’nin katma değeri yüksek teknolojiye geçmesini isteyeceksiniz.Bir yandan da tüm bu gelişmelerin önemli yollarından biri olan mobil internet erişiminin vergisini artıracaksınız" dedi. Altaylı, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) zammına ilişkin olarak, "Ben buradan hükümeti “siyaseten” de uyarayım. Bu yaptığınız iş  gençleri çok kızdıracak, çünkü siz bu vergiyi aslında gençlere koyuyorsunuz. Her kuşu hallettiniz de, şimdi de harçlıklarının önemli bir bölümünü bu mobil internet iletişimine harcayan çocukların harçlıklarına mı göz diktiniz!" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Harçlıklara göz koydunuz gençler çok kızacak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye 1999 depremiyle sarsılıp en yüksek üretim yapan bölgeleri yerle bir olunca, o dönemin hükümeti depremin yaralarını sarmak için yeni bir vergi türü icat etti: Özel İletişim Vergisi.

Yeni popüler olmaya başlayan cep telefonlarından alınacak ve deprem sonrası yapılması gereken yatırımlara kaynak olacak bir vergi.

Özel amaçla konulan bu vergi daha sonra kalıcı hale geldi.

Ve yıllar sonra AK Parti hükümetinin o dönemki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten öğrendik ki, bu vergiden gelen paralarla Türkiye’nin “duble yol hamlesi” finanse edilmiş.

Zaman içinde cep telefonları akıllandı ve telefonlarımızla internet erişimi sağlamaya ve telefonlar vasıtasıyla konuşma dışında başka şeyler de yapmaya başladık.

Hükümetler burada çok olumlu bir tavır sergiledi ve “data” kullanımında Özel İletişim Vergisi’ni daha düşük tuttu: Yüzde 5.

Özellikle gençler açısından çok olumlu bir durumdu bu.

Çünkü yeni kuşak konuşmaktan daha fazla data tüketir oldu.

Genel olarak da cep telefonlarının penetrasyonunda data daha büyük yer tutuyor.

Yani konuşmaktan çok internet erişimi için kullanıyoruz.

Buna WhatsApp gibi uygulamalar ve sosyal medya kullanımları da dahil.

Oran hemen hemen yüzde 40 ses, yüzde 60 data erişimi.

Önümüzdeki yıllarda bunun konuşma 20, data 80 oranına çıkması bekleniyor. Data oranı giderek artacak ve neredeyse yüzde 90’ları aşacak.

Akıllı telefonların geldiği bu duruma uyanan hükümet, şimdi yeni bir vergi düzenlemesi yaptı.

Ses iletişiminde yüzde 15, veri iletmede yüzde 5 olan Özel İletişim Vergisi’ni her iki tarafta da eşitledi ve ortak bir tarifeyle “yüzde 7.5” yaptı.

Görünen o ki, bu devletin gelirlerini artırmanın bir yolu olabilir ama Türkiye’nin gelişmesinin yolu değildir.

Bir yandan eğitime interneti sokacaksınız. Fatih Projesi gibi projeler geliştireceksiniz, Türkiye’nin katma değeri yüksek teknolojiye geçmesini isteyeceksiniz.

Bir yandan da tüm bu gelişmelerin önemli yollarından biri olan mobil internet erişiminin vergisini artıracaksınız.

Bu akılcı değil. Doğru hiç değil.

Ben buradan hükümeti “siyaseten” de uyarayım.

Bu yaptığınız iş “gençleri çok kızdıracak”.

Çünkü siz bu vergiyi aslında gençlere koyuyorsunuz.

Her kuşu hallettiniz de, şimdi de harçlıklarının önemli bir bölümünü bu mobil internet iletişimine harcayan çocukların harçlıklarına mı göz diktiniz!
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