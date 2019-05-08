Hükümet doları tanzim satışla mı düşürecek?

SAMANYOLUHABER- Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesi yatırımcıyı tedirgin etti ve ABD Doları 6,19 TL’ye kadar tırmandı.







Hükümet doları düşürmek için yine kamu bankalarına zararına dolar sattırdı. Söz konusu iddia Bloomberg haber ajansının internet sitesinde yayımlandı.





24 SAATTE 1 MİLYAR DOLAR SATTILAR





Haberde Türkiye’de kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) dolar kurundaki yükselişi durdurmak için son 24 saatte 1 milyar dolar civarında döviz sattığı iddia edildi.





Bloomberg kimliğini belirtmek istemeyen, ancak bu işlemlerden doğrudan bilgisi olan üç kişiye atıf yaparak yayımladığı haberde piyasanın talimatla yapılan döviz satışlarının farkında olduğu dile getirildi.





Dolar, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararı aldığı 6 Mayıs'tan bu yana tırmanıyor.

DOLAR SON 8 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE





Haberde kamu bankalarının zararına satış yapmasına rağmen doların yükselişinin durdurulamadığı ve dolar/TL kurunun 6,19’a kadar yükseldiği, bunun da ekim ayından beri görülen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.





Kamu bankalarının döviz satışları Merkez Bankası’nın (TCMB) gizli bir arka kapı müdahale şekli olduğu belirtiliyor.





Şeffaf olmayan bu yöntemin TCMB’nin net döviz rezervlerinin düşmesinde payı var. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya rezervlerdeki azalma ve kamu bankalarının döviz satması iddialarına cevap vermekten kaçınmıştı.





Bloomberg haberinde TCMB’nin yeterli rezervleri olmadığı görüşünden hareket eden piyasanın döviz yükselişini durdurulması için TCMB’den yeni bir faiz artırımı beklentisi içine girdiği belirtiliyor.





Merkez Bankası ile piyasa faizi arasındaki makas son iki günde açıldı. Grafik, TCMB'nin en az yüzde 6 faiz artışına mecbur kalacağı anlamına geliyor.





PİYASA YÜZDE 6 FAİZ ARTIŞINA KİLİTLENDİ







Haberde piyasanın faiz beklentisinin “forward implied” oran denilen vadeli fiyatlarda da kendini gösterdiği, lira üzerindeki 1 aylık forward “implied” getirinin bir anda 280 baz puan zıplayarak salı günü yüzde 27’ye tırmandığı belirtiliyor.





Üstelik 1 yıllık getiri ise şimdiden yüzde 30 seviyesine tırmandı. TCMB’nin politika faizi yüzde 24 olduğuna göre bu oranlar piyasanın dövizin yükselişinin durdurulabilmesi için gayet yüksek bir faiz artırımı beklediğine işaret ediyor.





TL, 2'NCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 DEĞER KAYBEDECEK





Bloomberg’in görüştüğü TD Securities yetkilileri bu çeyrekte TL’nin dolar karşısında yüzde 20 değer kaybedeceği ve temmuz sonunda 600 baz puan (yüzde 6) faiz artıracağı tahmininde bulundu.





Credit Agricole SA ise Türkiye’nin enflasyon ile sıkı para politikası arasında sıkışıp kaldığı bir kısır döngüye girmiş olabileceğine dikkati çekti.







