Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Türkiye'de hukusuzluğa bulaşanlar tıpkı geçmişte Arjantin , Şili ,İspanya gibi ülkelerde olduğu gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar... Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili raporlar hazırlayan Stockholm Center for Freedom'un Başkanı Gazeteci Abdullah Bozkurt bu konuda en önemli şeyin yaşananları kayıt altına almak olduğunu söylüyor.... Bold Medya programına katılan Bozkurt Stockholm Center for Freedom olarak her türlü hukuksuzluğu kayıt almaya çalıştıklarını ve raporlaştırdıklarını anlattı... Şimdi olmasa bile yakın gelecekte bunun ciddi yaptırımlarının olacağına dikkat çeken Bozkurt Türkiye'de hukuksuzluğa bulaşanları uluslararası hukuk sisteminde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi... Hatta bazı yabancıları Türkiye'de tutuklayanların hakim ve savcılar dahil Yurt dışına dahi çıkamaz hale geleceğini hatırlattı...