Hukuksuz kaçırılan 7 eğitimci için Erdoğan rejimi ne kadar para ödedi

Moldova'da, Orizont adlı Türk okulun 7 çalışanı 6 Eylül'de gözaltına alınıp sınır dışı edilmesinden bu yana ülkede siyaset ve bürokrasi karışmış durumda .







Moldova istihbarat servsi SIS konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ismini anmadan "Operasyonu başka devletlerin özel servisleriyle işbirliği içinde yürüttüğünü" belirtip, gözaltına alınanları "İslamcı bir grupla bağlantılı yabancı şüpheliler" diye nitelendirdi.





SIS'in açıklamasında "Ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturdukları teyit edildikten sonra bu kişilerin Moldova topraklarını derhal terk etmeleri gerekiyor" denildi.





BBC'nin aktardığına göre, avukatları Nick Frumos, gözaltına alınanların nerede olduklarını bilmediklerini açıkladı. BBC Monitoring'in Moldova basınından geçtiği habere göre avukat Frumos, "6 Eylül akşamına kadar hâlâ havaalanında bulunduklarına inanılıyor" dedi.





"TÜRKİYE 10 MİLYON DOLAR VERİ"





Olay, Moldova parlamentosunda da gündeme gelirken, Parlamento Başkanvekili güvenlik birimlerinden açıklama beklediklerini söyledi. Medyada, 7 okul çalışanın sınır dışı edilmesi karşılığında Türkiye'nin Moldova başkanlık binasının renovasyonu için bu ülkeye 10 milyon dolar bağış yaptığı iddiası yer aldı.





Ancak Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon bu iddiaları yalanladı. 2009'da ateşe verilen bina halen boş durumda. Dodon medyaya "sınır dışı edilenler konusunda spekülasyon yapmamaları" uyarısında bulundu.









"OLAY GİZLİ İADEDİR"





Moldovalı Unimedia adlı haber sitesine konuşan muhalefetteki Eylem ve Dayaışma Partisi'nin milletvekili Sergiu Litvinenko oalyı "Gizli iade" olarak nitelendirdi.





Moldova'daki hükümet yanlısı gazeteler ve haber siteleri de olayı "Türkiye ve Moldova istihbarat teşkilatlarının başarılı bir operasyonu" olarak tanımladı.





İLTİCA BAŞVURUSU YAPMIŞLAR





Af Örgütü'nün Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Struthers, "Gözaltına alınaan 7 Türk vatandaşının akıbetinden endişeliyiz. Moldovalı yetkililer, onların zorla Türkiye'ye geri götürülmelerinin önlenmesini sağlamak yerine, tam tersini yapıp hemen onları sınırdışı etmeyi seçtiler" dedi.





Amnesty'nin yayınladığı yazılı açıklamada ise Orizont Okulu öğretmenlerinin daha önce Moldova'ya iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer alıyor. Açıklamada, "İltica başvurusu yapanların zorla sınırdışı edilmesi Moldova'nın uluslararası insan hakları sorumluluklarının alenen ihlalidir" ifadesi yer aldı.





DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI





Türkiye daha önce de Gülan cemaatiyle bağlantılı oldukları idiiasıyla çeşitli ülkeerde gizli oparsyonlar düzenyerek birçok kişiyi getirmişti. Bu opesyolardan birinin yapıldığı Kosva'da hükümet krizi yaşanmıştı. Son olarak Veysel Akçay, Moğolistan'da MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirilmek istenmiş ancak uçağın kalkışına izin verilmemişti