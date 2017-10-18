Hukuksuz gasp ettikleri Bugün TV'yi Nesim Malki Cinayeti sanığına verdiler

Gasp edilen Akın İpek’e ait Bugün TV Bursa merkezli Sancaktar Medya’nın sahibi Burhanettin Türkeş'e verildi. TMSF tarafından satışa çıkartılan kanalın yeni sahibi Türkeş kamuoyunun gündemine, işadamı Nesim Malki cinayetiyle gelmişti.
“ERDOĞAN’IN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA…”
Grup bünyesinde bulunan Bursa TV satın alma haberini şu ifadelerle duyurdu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli medya hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı.”
NESİM MALKİ CİNAYETİ
28 Kasım 1995'te meydana gelen olayda, işadamı Nesim Malki, iş görüşmesi yapmak için geldiği Bursa’da suikaste kurban gitmişti. Kamuoyunda Malki cinayeti olarak büyük yankı uyandıran cinayet davasında Burhanettin Türkeş ilk önce tetikçi olma suçundan hüküm giydi. Daha sonra Yargıtay tarafından bozulan davada Burhanettin Türkeş’e, ‘azmettiricilikten’ ömür boyu hapis, yağma suçundan ise 11 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarprtırıldı