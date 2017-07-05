Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz kapatılan üniversitelerin diplomalarına inceleme /05 Temmuz 2017 13:15

Hukuksuz kapatılan üniversitelerin diplomalarına inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’larla hukuksuzca kapatılan vakıf üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.İddiaya göre, İncelenen diploma sayısının 12 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Soruşturmaya göre, kapatılan üniversitelerden alınan diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK’e yazı yazıldı. İddiaya göre, iki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği, bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi. Üç kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu.

İlk etapta diploması şaibeli olduğu iddia edilen 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtiliyor.
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