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HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
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HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
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12 Ocak 2019 11:32
HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
HÜDA PAR 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldı
SHABER3.COM
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
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