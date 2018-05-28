Samanyolu Haber /Gündem / HÜDA PAR 24 Haziran'da kimi destekleyeceğini açıkladı /28 Mayıs 2018 15:03

HÜDA PAR 24 Haziran'da kimi destekleyeceğini açıkladı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

SHABER3.COM

Hür Dava Partisinin ( HÜDA PAR ) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

 ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLER

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR , parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİE KENDİ LOGOSU VE ADAYLARIYLA KATILACAK

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR , Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.
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