Hüda Kaya: İslam dünyası çürümüşlükle yüzleşmeli

Diyarbakır’da düzenlenen “İslam’da toplum, eşitlik ve adalet” panelinde konuşan HDP Milletvekili Huda Kaya, bir çürümüşlük yaşandığını belirttiği İslam dünyasının “Biz nerede hata yaptık? Nerede çürümeye başladık?” diyerek kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) tarafından “İslam’da toplum, eşitlik ve adalet” başlıklı bir panel düzenledi. Belediyeye ait Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan panelin moderatörlüğünü Seher Akçınar üstlenirken, konuşmacı olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Huda Kaya, HDP eski Milletvekili Kadri Yıldırım ile Fatma Topval yer aldı.





Paneli, DBB Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi imamların yanı sıra çok sayıda kişi izledi.





‘EŞİTLİĞİ GETİRMEYEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR’





HDP eski Milletvekili Kadri Yıldırım, “Kur’an-ı Kerim’de sosyal adalet” başlığı altında yaptığı konuşmasında adalet ve eşitliğin birbirini tamamlayan iki kavram olduğunu üzerinde durdu.





“Eşitliği beraberinde getirmeyen adalet, adalet değildir” diyen Yıldırım, hiç kimsenin renginden, cinsiyetinden, ırkından veya sosyo-ekonomik durumdan dolayı ayrıcalıklı görülmemesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, adalet ve eşitliğin hüküm sürdüğü sistemlerde halkın aidiyetlerinin arttığına da işaret etti.





Dillerin farklılığının bizzat Allah’ın kendi isteğiyle olduğunu dile getiren Yıldırım, “Hiçbir dilin başka bir dile üstünlüğü yoktur. İnsanlar öldüklerinde kendisini sorgulamaya gelen melek, herkese anadilinde soru sorar. Kürtleri Kürtçe, Türkleri ise Türkçe sorgular” diye konuştu.





‘İSLAM DÜNYASININ KENDİSİYLE YÜZLEŞMEYE NİYETİ YOK’





HDP Milletvekili Huda Kaya ise, “Kur’an-ı Kerim’de kadın ve adalet” başlıklı konuşmasında hakikatin okunması, farkındalığın geliştirilmesi ve bilincin artırılması gerekliliğine eğildi. Kaya, kadın sorununun İslam dünyasında en büyük ve en önemli sorun olduğunu ifade etti.





“İslam dünyasındaki çürümüşlüğü farklı boyutlarda en derin şekilde yaşayan toplumlardan biriyiz” diyen Kaya, şöyle devam etti: “Biz nerede hata yaptık? Nerede çürümeye başladık? Bu soruları cevaplamalıyız. İslam dünyasının kendisiyle yüzleşmeye niyeti yok. Bununla yüzleşmediği müddetçe çürümüşlükten kurtulamaz.”





TOPLUMSAL BASKI





Semt Pazarı esnaflarından Fatma Topval de “Kadın ve emek” üzerinde durdu. Sadece kadınların yer aldığı semt pazarlarının 2013 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 200 kadının bu pazarda tezgah açarak çalıştığını belirten Topval, ilk dönemde karşılaştıkları tepkiler nedeniyle kadınların çok zorlandıklarını dile getirdi.





Toplumun bu durmu kabul etmesinin zaman aldığını söyleyen Topval, şimdilerde ise erkeklerin pazar alanlarına göz koyduğunu belirterek, buna karşı verdiklerini mücadeleyi anlattı