Samanyolu Haber /Gündem / Hücreden mektup yazdı: Burası çocuklara, hatta insanlara göre bir yer değil! /06 Ağustos 2018 09:08

Hücreden mektup yazdı: Burası çocuklara, hatta insanlara göre bir yer değil!

15 Temmuz’a yönelik sorgulayıcı haberlerinden dolayı 8 Haziran’da gözaltına alınıp 20 Haziran’da tutuklanan gazeteci Ece Sevim Öztürk, İsmail Saymaz’a gönderdiği mektupta cezaevinde yaşanan kötü muameleleri anlattı.

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Öztürk’ün kendisine Bakırköy Cezaevinden bir mektup gönderdiğini söyleyen gazeteci İsmail Saymaz twitter hesabından, “Öztürk, mektubunda cezaevinde kalan Tunus vatandaşı Sena Rebhi ile küçük yaştaki üç çocuğunun yaşadığı insan hakkı ihlaline dikkat çekiyor. Öztürk’ün aktardığı ihlal, tolere edilemez, kabul edilemez.” dedi.
 
Mektubunda 2-5 yaşlarındaki 3 çocuğun cezaevinde zor şartar altında yaşadığını, sonra bu çocuklarını sosyal hizmetlere teslim edildiğini anlatan Öztürk, “Senden ricam bu yaşadıklarını gündeme getirmen. Ve Tunus konsolosluğu ile iletişime geçmen. Eğer ailesine ulaşabilirsek çocuklarını güvenli ellere teslim etmiş olacağız. Burası hakikaten çocuklara, hatta insanlara göre değil ama bir anneye de bu yapılmaz, yapılmamalı. Bu kızın anlattığı hikaye doğru mu bilemiyorum. Ama IŞİD tutuklusu olsa dahi bunu isterim. Çocukları tutuklayan bir ülkenin tutsak gazetecilerinden birinin arzusu olarak düşün… Her gece çaresiz genç bir kadının ağıtları ile uykuya dalıyorum.” dedi.

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