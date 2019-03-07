Huawei'den ürünlerini yasaklayan Trump yönetimine dava

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, şu açıklamayı yaptı:

"ABD Kongresi, Huawei ürünlerine getirdiği kısıtlamaya yönelik herhangi bir kanıt sunmakta başarısız oldu. Son çare olarak bu davayı açmaya mecbur kaldık."





"Bu yasak sadece hukuksuz değil, aynı zamanda Huawei'nin rekabet gücünü de sınırlandırıyor ve sonuçta Amerikalı tüketicilere zarar veriyor."





ABD hükümetini kamuyu Huawei hakkında yanıltmakla suçlayan Ping, yasağın arkasındaki niyeti de sorguladı:





"Belki de Amerikan hükümeti Huawei'nin baskılanmasından fayda sağlayacağını düşünüyordur. Ancak gerçek şu ki, ABD'nin ve diğer ulusların Huawei'nin 5G ağına katkısını sınırlandırmak sadece milli çıkarlarına zarar verecek."



