Samanyolu Haber /Teknoloji / Huawei'den ABD'ye yaptırım cevabı:HarmonyOS /09 Ağustos 2019 21:29

Huawei'den ABD'ye yaptırım cevabı:HarmonyOS

Huawei, ABD'nin yasağına karşı yeni bir işletim sistemi geliştirdi. Küresel olarak kullanılabilecek sistemi kamuoyuna tanıttı.ABD’nin yaptırımları sonucu küresel satışları tehlikeye giren Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOSi tanıttı. Çin teknoloji devi, sistemi Android’e alternatif olarak geliştirdi.

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Huawei, Android’e alternatif bir işletim sistemi geliştirdiğini duyurdu. HarmonyOS adlı yeni işletim sistemini tanıtan Çin teknoloji devi, kendini bu yolla Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlarına karşı korumaya aldığını açıkladı. Washington’ın Mayıs ayında yürürlüğe giren yaptırımları, Android’e erişimi sınırlaması ve Google’ı bloke etmesi Huawei akıllı telefonlarının satışını tehdit ediyordu.

Huawei Technologies Ltd.’nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, Android’i kullanmaya devam etmek istediklerini belirterek, “Ancak gelecekte Android’i kullanamayacak hale gelirsek hemen HarmonyOS’ye geçebiliriz” diye konuştu.İşletim sisteminin akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlarda ve tabletlerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığını kaydeden Yu, kullanıcıların müzik ve diğer fonksiyonları birden fazla ürüne entegre edebileceğini duyurdu.

KÜRESEL BİR İŞLETİM SİSTEMİ 

HarmonyOS’in geliştirilmesine dışarıdan da katkıda bulunabilmesine olanak verecek bir açık kaynak olacağı belirtildi. Yu, “Küresel bir işletim sistemi kurmak istiyoruz, bu nedenle (sistem) yalnızca Huawei tarafından kullanılmayacak” dedi. Washington, Huawei’yi “ulusal güvenlik tehdidi” olarak nitelendirmişti. Küresel çapta en büyük ikinci akıllı telefon markası konumundaki Huawei ise hakkındaki ABD kaynaklı suçlamaları reddediyor. Bazı Çinli yetkililer, Huawei ve ABD’ye rakip diğer Çin menşeli teknoloji şirketlerinin Amerikan endüstrisinin liderliğini tehdit ettiğini savunuyor. 
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