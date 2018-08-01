Samanyolu Haber /Teknoloji / Huawei telefon satışında Apple'ı geçti /01 Ağustos 2018 15:26

Huawei telefon satışında Apple'ı geçti

Çinli Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'ı geride bırakarak, dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi oldu.

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Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bırakarak Samsung'un arkasına yerleşti. 2018'in ikinci çeyreğinde 54 milyon akıllı telefon satan şirket, 41 milyon iPhone satan Apple'ı geçti. Huawei, yalnızca Apple'ı geride bırakmadı, aynı zamanda listede birinci sırada bulunan Samsung'la da arasındaki farkı azalttı. Samsung, 73 milyon telefon satışıyla lider konumda.
Öte yandan, IDC ve Canalys tarafından doğrulanan verilere göre, 2018'in ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla Samsung'un pazar payı yüzde 20.9, Huawei'nin yüzde 15.8 ve Apple'ın yüzde 12.1 oldu. Huawei, ABD'nin devasa pazarını kırmakta başarısız olmasına rağmen, Avrupa ve Afrika'da satışları arttı.

Canalys'de kıdemli analist olan Ben Stanton, Apple'ın 7 yılın ardından ilk defa düşüş gösterdiğini söyledi ve "Huawei'nin ABD'den çıkarılması, onu hedeflerine ulaşmak için Asya ve Avrupa'da daha fazla çalışmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, her ikisi de Çin'de bulunan Xiaomi Corp. ve Oppo şirketleri de listede üst sıralarda yer alıyor.
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