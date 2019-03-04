Huawei Kanada’ya dava açtı

Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin veliahtı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, geçen yıl aralık ayında kendisini gözaltına alan ve 3 gün sonra kefaletle serbest bırakan Kanada’ya dava açtı.





Wanzhou, Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındığı, arandığı ve sorguya çekildiği sırada “anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi” iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve Kanada Federal Hükümeti’nden davacı oldu.





YASA DIŞI SORGULMAYA MARUZ BIRAKILDI

Vancouver Havalimanı’nda tutuklanması sırasında işlem yapan RCMP ve CBSA görevlileri ile bu kurumların bağlı olduğu Kanada Federal Hükümeti’nin, anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri süren Wanzhou’nun avukatları, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne verdikleri 13 sayfalık dilekçeyle hukuk mücadelesi başlattı.





Dava dilekçesinde, CBSA memurlarının Wanzhou’nun havaalanında uzun süre yasa dışı sorgulamaya maruz bıraktığı belirtilerek, memurların federal hükümet tarafından istihdam edilmesinden dolayı Kanada’nın “açıkça sorumlu” olduğuna dikkat çekildi.





MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ

Dilekçede, Wanzhou’nun üç saat gözaltında tutulduğu, bir avukatla konuşmasına izin verilmediği, CBSA yetkililerinin yasal izin olmadan iki adet kişisel telefonunu, tablet ve bilgisayarını alıp özel bir ofise götürdükleri, cihazların açıldığı, içeriklerin görüntülendiği, bagajlarının mahremiyet hakları ihlal edilerek arandığı kaydedildi.





Meng Wanzhou’nun dava dilekçesinde, CBSA ve RCMP memurlarının, Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı’na aykırı bir şekilde delil elde etmek için önceden planlanmış bir çaba sergiledikleri yer aldı.