Samanyolu Haber /Teknoloji / Huawei’den 2 çalışana ‘iPhone’ yaptırımı /04 Ocak 2019 13:54

Huawei’den 2 çalışana ‘iPhone’ yaptırımı

Teknoloji firması Huawei'nin Twitter'dan paylaştığı yeni yıl mesajını iPhone ile atması sosyal medyayı salladı. Yaşanan olayın ardından şirket, iki çalışanına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

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Al Jazeera’da yer alan habere göre Huawei, 31 Aralık’ta saat 11.31’de Twitter’dan “Huawei’den hepinize mutlu 2019’lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ancak tweetin alt tarafında çıkan ve paylaşımın iPhone’dan yapıldığını gösteren ‘via Twitter for iPhone’ (iPhone için Twitter üzerinden) ifadesi sosyal medyayı salladı.


Tweet bir kaç dakika sonra Huawei tarafından silinse de Marques Brownlee isimli teknoloji uzmanı tarafından alınan ekran görüntüsü internet aleminde dolaşımda kaldı.

2 ÇALIŞAN CEZALANDIRILACAK

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen Lifang, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu durum markanın imajını zedeledi” dedi. Lifang, olayın Sapient isimli sosyal medya yönetim şirketinde çalışan kişinin masaüstü bilgisayarında VPN sorunu yaşadığı için tweeti iPhone’dan atmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Lifang, durumdan sorumlu iki kişinin rütbelerinin alındığı ve aylık maaşlarını 5.000 yuan (728.27 dolar) düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, çalışanlardan birinin bir sene işten uzaklaştırılmasının da söz konusu olduğunu söyledi.

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