Huawei’den 2 çalışana ‘iPhone’ yaptırımı

Al Jazeera’da yer alan habere göre Huawei, 31 Aralık’ta saat 11.31’de Twitter’dan “Huawei’den hepinize mutlu 2019’lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak” şeklinde bir mesaj paylaştı.





Ancak tweetin alt tarafında çıkan ve paylaşımın iPhone’dan yapıldığını gösteren ‘via Twitter for iPhone’ (iPhone için Twitter üzerinden) ifadesi sosyal medyayı salladı.







