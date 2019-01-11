Huawei çalışanı Polonya'da casusluktan tutuklandı

New York Times'ın haberine göre, Polonya istihbaratı adına açıklamalarda bulunan sözcü Stanislaw Zaryn, iki kişinin de Çin için ajanlık yaparak Polonya'nın milli güvenliğine zarar verdiğini söyledi.







Gözaltına alınanlardan birinin Huawei'nin Polonya biriminde çalıştığı, diğerinin ise Orange isimli Fransız telekomünikasyon şirketinde çalıştığı belirtildi.



Huawei, "Huawei çalıştığı ülkelerin yasalarına uyum göstermektedir. Durumu izliyoruz" açıklamasında bulunurken, Orange konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.





Geçen ay Huawei'nin kurucusunun kızı, aynı zamanda şirketin CFO'su Meng Wahzhou Kanada'da ABD'nin İran yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.