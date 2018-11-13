Samanyolu Haber /Gündem / HSK kararnamesi: 143 hakim-savcının yeri değişti /13 Kasım 2018 17:33

HSK kararnamesi: 143 hakim-savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, adli kararnameyle 143 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 143 hakim ve savcıyla ilgili mazeret kararnamesi yayımlandı.

Kararname ile çoğunluğunu son dönemde kura ile atanan yeni hakim ve savcıların oluşturduğu 143 hakim ve savcının görev yeri 'mazeret' nedeniyle değiştirildi.

Mesleğe yeni başlayanların yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne; Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci heyetine başkanlık eden Ankara Hakimi Cem Boztaş da Antalya Hakimliği'ne atandı.
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