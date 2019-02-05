Samanyolu Haber /Gündem / HSK cadı avının beyni olan hakim ve savcıları Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirdi /05 Şubat 2019 22:07

HSK cadı avının beyni olan hakim ve savcıları Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’a 8 yeni üye seçti. Yeni Yargıtay üyeleri, Hizmet Hareketi’ne yönelik son 5 yıldır hukuk ve kanun tanınmadan sürdürülen ‘cadı avı’nda rol alan isimlerden tercih edildi.

SHABER3.COM

Yeni Yargıtay üyeleri, muhtemelen ilk derece mahkeme görevindeyken karar verdikleri davaların temyiz başvurularını da değerlendirecek.  Bu durumda yıllardır süren hukuksuzluklar üst yargıda da devam edecek.
 
Tr724'te yer alan degerlendirme habere göre Yargıtay’da halen emeklilik sebebiyle 16 üyelik boş bulunuyordu. Daha önce çıkarılan ve Yargıtay’ın daire ile üye sayısının azaltılmasını öngören yasa gereği boşalan üyeliklerin yarısı oranında üye seçimi yapılması gerekiyordu.

AYDINER ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALDI!

Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.

Yeni üyelerden Ömer Faruk Aydıner, İzmir Başsavcısı olmadan önce Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Aydıner’in İzmir’de görev yaptığı dönemde Hizmet Hareketi’ne yakınlık duyan binlerce isme hiçbir ilgisi olmadığı halde ‘darbe davası’ açıldı.

YÜCEL, KOZA İPEK SORUŞTURMASINI YÜRÜTMÜŞTÜ 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel de ‘cadı avı’ operasyonları ve şaibeli darbe ile ilgili soruşturmalara imza attı. Son olarak Ankara’da cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan Yücel, 15 Temmuz’dan çok önce kayyum atanan Koza İpek Holding’e ilişkin soruşturmayı yürüttü.

Ağır Ceza Mahkemesi başkanları Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ da Ankara’da şaibeli darbe davalarına baktı. 15 Temmuz’la ilgisi olmayan binlerce insana ‘darbe davası’ açıldı. Yiğitsoy, 28 Şubat davasına bakan mahkemenin de başkanıydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HSK cadı avının beyni olan hakim ve savcıları Yargıtay... Sonraki Haber >>

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:27