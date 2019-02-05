HSK cadı avının beyni olan hakim ve savcıları Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirdi

Yeni Yargıtay üyeleri, muhtemelen ilk derece mahkeme görevindeyken karar verdikleri davaların temyiz başvurularını da değerlendirecek. Bu durumda yıllardır süren hukuksuzluklar üst yargıda da devam edecek.







Tr724'te yer alan degerlendirme habere göre Yargıtay’da halen emeklilik sebebiyle 16 üyelik boş bulunuyordu. Daha önce çıkarılan ve Yargıtay’ın daire ile üye sayısının azaltılmasını öngören yasa gereği boşalan üyeliklerin yarısı oranında üye seçimi yapılması gerekiyordu.





AYDINER ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALDI!





Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.





Yeni üyelerden Ömer Faruk Aydıner, İzmir Başsavcısı olmadan önce Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Aydıner’in İzmir’de görev yaptığı dönemde Hizmet Hareketi’ne yakınlık duyan binlerce isme hiçbir ilgisi olmadığı halde ‘darbe davası’ açıldı.





YÜCEL, KOZA İPEK SORUŞTURMASINI YÜRÜTMÜŞTÜ





Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel de ‘cadı avı’ operasyonları ve şaibeli darbe ile ilgili soruşturmalara imza attı. Son olarak Ankara’da cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan Yücel, 15 Temmuz’dan çok önce kayyum atanan Koza İpek Holding’e ilişkin soruşturmayı yürüttü.





Ağır Ceza Mahkemesi başkanları Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ da Ankara’da şaibeli darbe davalarına baktı. 15 Temmuz’la ilgisi olmayan binlerce insana ‘darbe davası’ açıldı. Yiğitsoy, 28 Şubat davasına bakan mahkemenin de başkanıydı.