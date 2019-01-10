Samanyolu Haber /Gündem / HSK, 17 hakim ve savcıyı ihraç etti /10 Ocak 2019 16:22

HSK, 17 hakim ve savcıyı ihraç etti

HSK Genel Kurulu 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

SHABER3.COM

İncelemenin ardından 17 hakim ve savcıyı  meslekten ihraç edilmesine karar verildi.
 
İhraç edilenlerin listesi şöyle: 
"Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı  meslekten ihraç edilmişti.
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