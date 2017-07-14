Samanyolu Haber /Gündem / HSK 154 hakim/savcının yerini değiştirdi /14 Temmuz 2017 11:32

HSK 154 hakim/savcının yerini değiştirdi

HSK 154 hakimin görev yeri değiştirdi. 4 Temmuz'da da 780 hakim ve savcıyı farklı illere atanmıştı.

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesi kapsamında,154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

HSK’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesi çalışmaları kapsamında 154 hakimin görev yerlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Kararnameye yönelik yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini 17 Temmuz’a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmeleri istendi.

HSK’nin yaz kararnamesiyle 4 Temmuz’da da 780 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti.
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