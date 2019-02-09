Samanyolu Haber /Gündem / HSBC Genel Müdürü Cumhurbaşkanı’na hakaretten hakim karşısına çıkıyor /09 Şubat 2019 10:16

HSBC Genel Müdürü Cumhurbaşkanı’na hakaretten hakim karşısına çıkıyor

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, 6 yıl önceki Gezi olayları esnasında retweet ettiği bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanacak. İlk duruşma 11 nisanda.

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HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, 6 yıl önceki Gezi olayları esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanacak.


 Bloomberg’in, haberine göre savcı Tuncay Karcıoğlu tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, davanın ilk duruşmasının ise 11 nisan 2019 tarihinde görüleceğini kaydetti.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında, Gezi olaylarında retweet ettiği bir mesaj nedeniyle geçen ay bir vatandaşın şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Retweet edilen mesajda, 2004 yapımı Alman filmi Çöküş’te Adolf Hitler’in son günlerini ve Nazi Almanyası’nın yıkılışını gösteren bir klip Gezi olaylarına uyarlanmıştı.
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