Samanyolu Haber /Dünya / Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama büyük ödül /20 Temmuz 2019 18:26

Hristiyanları ölümden kurtaran Nijeryalı imama büyük ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyada dini özgürlükleri savunanları ödüllendirmek için yeni bir girişim başlattı. Bu kapsamda verilen Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü’nün ilki Nijerya, Sudan, Irak, Brezilya ve Kıbrıs’tan beş kişiye verildi.

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Ödül alan isimler; Nijerya’da 262 Hristiyan’ın hayatını kurtaran Müslüman din adamı Abdullahi Ebubekir, Kıbrıs’ta İsveç Büyükelçiliği himayesindeki Kıbrıs Barış Süreci’nde Dini Yol Ofisi (RTCYPP) Genel Sekreteri Ermeni asıllı Salpy Eskidjian Weiderud, Sudanlı insan hakları aktivisti Mohamed Yosaif Abdalrahan, Brezilya’daki ‘Dini Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu’ndan Ivanir dos Santos, Irak’taki Hammurabi İnsan Hakları Organizasyonu’ndan William ve Pascale Warda oldu.

‘Öldürülecek olan topluluğu canı pahasına korudu’

Euronews’ün haberine göre, Nijerya’da Hristiyanların hayatını kurtaran Ebubekir, ödülünü Washington’da yapılan törende ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun elinden aldı. Nijerya’nın orta kesimindeki Plato eyaletinde yaşayan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, husumetli oldukları Müslüman çobanlardan kaçan Hristiyan çiftçileri evinde ve camide saklamıştı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Ebubekir, muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu.” dedi.

Geçen yıl 23 Haziran’da Nijerya’nın Barkin Ladi bölgesindeki Müslüman çobanlarla 10 köydeki Hristiyan çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin orta kesiminde çoğunluğu Müslüman olan göçebe Fulani çobanları ile ağırlıklı olarak Hristiyan çiftçiler arasındaki husumet 2013 yılına kadar uzanıyor.
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