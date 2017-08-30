Houston’da sokağa çıkma yasağı





Teksas eyaletinde rekor yağışlara neden olan Harvey Kasırgası sürerken ABD'nin dördüncü, eyaletin ise en büyük kenti olan Houston'da Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalama olaylarının önüne geçebilmek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Houston Emniyet Genel Müdürü Art Acevedo da, binlerce kişi acil barınaklara sığınmışken, silahlı hırsızların boşalan evleri yağmalamaya çalıştığını, bu nedenle sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu kaydetti. Harvey kasırgası, komşu eyalet Louisiana’ya doğru da ilerliyor. 2005 yılında, özellikle New Orleans kenti ve çevresinin Katrina kasırgası tarafından yoğun zarar gördüğü eyalette yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarına hazırlık yapılıyor. New Orleans'da okullar ve resmi daireler Salı günü kapalı kaldı. Belediye Başkanı Mitch Landrieu, şehir halkının evden çıkmamasını tavsiye etti ve en az üç günlük yiyecek, içecek ve ilaç depolamaları çağrısında bulundu.