Hoşgörü ve diyalog iftarında duygulandıran sözler

Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (Fedactio) Brüksel ve Antwerpen’de verdiği geleneksel diyalog ve hoşgörü iftarı; siyaset, eğitim, sanat, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları (STK) ve dini cemaatlerin temsilcilerini buluşturdu.
Brüksel’de Crowne Plaza Hotel’de düzenlenen programda birlik, beraberlik ve diyalog mesajları verildi.
300'E YAKIN DAVETLİ KATILDI
İftara Flaman Kültür Bakanı Sven Gatz, Senatör Brigitte Grouwels, Federal Milletvekili Georges Dallemagne, Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan Ernest Sagaga, Religion for peace Europe gibi STK temsilcileri başta olmak üzere 300’e yakın davetli katıldı.
"SİZ BU ÇALIŞMALARLA İSLÂM'IN BARIŞ DİNİ OLDUĞU MESAJINI VERİYORSUNUZ"
Programda söz alan Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt, Ramazan ayının Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, ”Siz bu çalışmalarla İslâm dininin diyaloğa açık olduğunu, hoşgörü dini olduğunu ve en önemlisi bir barış dini olduğu mesajını çok güzel veriyorsunuz.” dedi.
Kendisinin de İslâmiyet’i bu yönleri ile sevdiğini belirten Bernard Clerfayt, Müslümanlık hakkında kötü konuşan kişilere bu örnekleri anlattığını söyledi.
"MEMNUNİYET DUYUYORUM"
Fedactio organizasyonlarının kültürel çeşitliliğine dikkat çeken Brüksel Sosyal Hizmetler (CPAS) Müdürü ve Brüksel Kültür Encümeni Karine Lalieux, Grand Place meydanında bulunan belediye binasında her yıl organize ettiği ve ülkenin her yerinden gelen çocukların katıldığı yarışma organizasyonlarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Belçika’nın sosyal, liberal bir demokrasi olduğunun altını çizen Flaman Kültür Bakanı Sven Gatz, ”Bizi birarada tutan kavramlar özgürlük, eşitlik ve çeşitliliktir. Fedactio çalışmalarının bu düşünceye destek verdiğinden ötürü teşekkür ederim.’’ ifadelerini kullandı.
"BİZ ÖZGÜRCE RAMAZAN’I YAŞARKEN, TÜRKİYE’DE MASUMLAR CEZAEVİNDE"
Brüksel Parlamentosu Başkan Yardımcısı Fouad Ahidar ise bu akşam için birden fazla davet aldığını, fakat Fedactio’ya olan desteğini göstermek için salonda bulunduğunu vurguladı.
Özgürce Ramazan ayını yaşadıklarını ve iftar yapabildiklerine işaret eden Ahidar, Türkiye’de binlerce masum kişinin hapishanelerde Ramazan ayını geçirdiğine dikkat çekti.
Salonda bulunan pek çok kişinin aile üyelerinden birçoğunun Türkiye’de çok zor şartlarda olduğunun altını çizen Ahidar'ın, ”Belki ailenizden biri değiliz, fakat elimizden geldiği kadar onların yerini doldurmaya çalışacağız. Desteğimiz sizinle.” sözleri herkesi duygulandırdı.
İKİNCİ İFTAR ANTWERPEN'DE
Fedactio’nun Antwerpen Hilton Otel’deki iftar programı da toplumun farklı kesimlerini buluşturdu. Geceye, Antwerpen Valisi Caty Berx, Federal Bakan Philippe Debacker, Federal Milletvekilleri Yasmine Kherbache, Nahima Lanjri, Servays Verherstrae, Antwerpen Başkomiseri, Merksem, Hoboken, Antwerpen Belediye Başkanları, Musevi Cemaati Başkanı, Katolik Cemaati temsilcileri başta olmak üzere 270 davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Fedactio Temsilcisi İbrahim Anaz katılımcıları şiddet olayları ve saldırılarda hayatlarını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.
FEDERAL BAKAN BACKER: FEDACTIO'YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Kürsüye gelen Antwerpen Valisi Caty Berx, toplumsal problemlerin eğitime yapılacak yatırımlarla çözüleceğine değindi ve Fedactio’nun bu alanda yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyledi.
Federal Bakan Philippe Backer, topluma katkılarından dolayı Fedactio’ya teşekkür ederek, federasyonun projelerine desteklerinin devam edeceği sözünü verdi.
Antwerpen Başkomiseri de Fedactio ile işbirliğinden çok memnun olduklarını belirtti.
Katolik Cemaati temsilcisi ve AP adayı Jan de Valder, “Motivasyonunuzu dini kaynaktan alıyorsunuz. Dini kaynaklı faaliyetlerinizi toplumun diliyle topluma çok güzel yansıtıyorsunuz, bugünkü iftar da bunun en güzel örneği.” dedi.
II. Dünya Savaşı’na şahit olan Musevi Cemaati lideri Regina Suchowolski-Sluszny’nin konuşması, salondakileri duygulandırdı.
Böyle bir programa davet edildiğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Suchowolski-Sluszny, bundan sonra davet edileceği her programa katılacağını kaydetti.
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