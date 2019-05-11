Hoşgörü ve diyalog iftarında duygulandıran sözler

Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (Fedactio) Brüksel ve Antwerpen’de verdiği geleneksel diyalog ve hoşgörü iftarı; siyaset, eğitim, sanat, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları (STK) ve dini cemaatlerin temsilcilerini buluşturdu.

Brüksel’de Crowne Plaza Hotel’de düzenlenen programda birlik, beraberlik ve diyalog mesajları verildi.





300'E YAKIN DAVETLİ KATILDI





İftara Flaman Kültür Bakanı Sven Gatz, Senatör Brigitte Grouwels, Federal Milletvekili Georges Dallemagne, Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan Ernest Sagaga, Religion for peace Europe gibi STK temsilcileri başta olmak üzere 300’e yakın davetli katıldı.





"SİZ BU ÇALIŞMALARLA İSLÂM'IN BARIŞ DİNİ OLDUĞU MESAJINI VERİYORSUNUZ"





Programda söz alan Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt, Ramazan ayının Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, ”Siz bu çalışmalarla İslâm dininin diyaloğa açık olduğunu, hoşgörü dini olduğunu ve en önemlisi bir barış dini olduğu mesajını çok güzel veriyorsunuz.” dedi.





Kendisinin de İslâmiyet’i bu yönleri ile sevdiğini belirten Bernard Clerfayt, Müslümanlık hakkında kötü konuşan kişilere bu örnekleri anlattığını söyledi.





"MEMNUNİYET DUYUYORUM"





Fedactio organizasyonlarının kültürel çeşitliliğine dikkat çeken Brüksel Sosyal Hizmetler (CPAS) Müdürü ve Brüksel Kültür Encümeni Karine Lalieux, Grand Place meydanında bulunan belediye binasında her yıl organize ettiği ve ülkenin her yerinden gelen çocukların katıldığı yarışma organizasyonlarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.