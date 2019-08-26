Samanyolu Haber /Dünya / Hong Kong'da polis ilk kez gerçek mermi kullandı /26 Ağustos 2019 21:12

Hong Kong'da polis ilk kez gerçek mermi kullandı

Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden protesto gösterilerinde polis ve göstericiler arasındaki gerilim tırmanıyor. Eylemlerde polis ilk kez gerçek mermi kullandı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının tetiklediği protestolar sürüyor. Polis dünkü protestolara ilk kez gerçek mermilerle müdahale etti.

Çok sayıda polisin de silahlarını göstericilere doğrulttuğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin taş ve sopalarla polisi kovaladığı görülüyor. Polislerin bu olaydan sonra silahlarını çektiği ifade ediliyor.

Göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden Hong Kong polisi, barikatları aşmak için ise ilk kez TOMA kullandı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TOMA'ların göstericilerin kurduğu barikatların üzerine gittiği görülebiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hong Kong'da polis ilk kez gerçek mermi kullandı Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:48