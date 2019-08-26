Hong Kong'da polis ilk kez gerçek mermi kullandı

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının tetiklediği protestolar sürüyor. Polis dünkü protestolara ilk kez gerçek mermilerle müdahale etti.







Çok sayıda polisin de silahlarını göstericilere doğrulttuğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin taş ve sopalarla polisi kovaladığı görülüyor. Polislerin bu olaydan sonra silahlarını çektiği ifade ediliyor.





Göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden Hong Kong polisi, barikatları aşmak için ise ilk kez TOMA kullandı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TOMA'ların göstericilerin kurduğu barikatların üzerine gittiği görülebiliyor.



