Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'nın yaptığına bak! /29 Mart 2017 12:50

Hollanda'nın yaptığına bak!

Isparta'da Meral Akşener'in katılımıyla 12 Nisan'da yapılması planlanan açık hava toplantısıyla ilgili Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kabul edilmedi.

SHABER3.COM

Meral Akşener’in katılacağı Isparta mitingine izin verilmedi

MHP’den ihraç edilen bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, eski İçişleri Bakanı Meral Akşener’in katılımıyla 12 Nisan’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘milli iradeye saygı’ konulu toplantı için 23 Mart tarihinde Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Okutan’ın başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından reddedildi.

‘İPTAL ETTİKLERİ MADDE TRT’YLE İLGİLİ’

Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği ret kararının yasalara uygun olmadığını savunan Nuri Okutan şu açıklamayı yaptı: “Referandumla ilgili 12 Eylül’den sonra düzenlenmiş bir yasa var. Orada TRT’de propaganda usulü var. Yüksek Seçim Kurulu, bu hallerde mecliste grubu bulunan partilere hak tanıyor. İktidar partisinin, muhalefet partisinin TRT’de ne kadar konuşacağına ilişkin haklar tanıyor. Talebimizi reddetmelerine gerekçe gösterilen bu madde. Ben TRT’ye başvurmadım. İptal ettikleri madde TRT ile ilgili. Bu maddeden tutturarak izin vermiyorlar. Bizim başvurumuz böyle değil. Diğer partiler gibi, Muharrem İnce gibi biz de hakkımızı kullanmak istedik. Ben bu ilin milletvekiliyim, halkla toplantı yapmak hakkım. Kanunun maddeleri var. Milletvekilleri açık ve kapalı toplantı yapabilir. Bizim toplantımıza Meral hanım da katılacaktı. İtiraz ettik. Bizim açımızdan iptal yok. 12 Nisan’da programımız Isparta. Kapalı yerde yapacağız, kahvede yapacağız, yolda yapacağız. Mal pazarı da olsa yapacağız. Ama mutlaka yapacağız.”
<< Önceki Haber Hollanda'nın yaptığına bak! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:29:16