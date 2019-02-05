Samanyolu Haber /Dünya / Hollandalı siyasetçi İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu /05 Şubat 2019 03:09

Hollandalı siyasetçi İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

Hollanda'da, bir dönem aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) milletvekili ve ikinci adam olan Joram van Klaveren, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçti. Müslüman olduktan sonra ise gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.

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Hollanda basınında çıkan haberlere göre, eski siyasetçi 39 yaşındaki Klaveren, geçen yıl ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu.
Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti.

İslamiyet'i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.

2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosunda milletvekili olan van Klaveren, 2014'te Özgürlük Partisinde (PVV) lideri Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu. Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.

Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.

Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak Müslümanlığı seçmişti.

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