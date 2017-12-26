Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'daki köpekli aramaya Türkiye'den karşılık /26 Aralık 2017 12:06

Hollanda'daki köpekli aramaya Türkiye'den karşılık

Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılmasının ardından, Hollanda'dan gelen yolcuların valizleri dedektör köpekle arandı.

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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında, tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı Hollandalı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

Tarifeli uçakla dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana geldi.
Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.
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