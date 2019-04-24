Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da selfie çeken turistlerin ezmemesi için lalelere bariyerli koruma /24 Nisan 2019 22:27

Hollanda'da selfie çeken turistlerin ezmemesi için lalelere bariyerli koruma

Hollanda'da lale üreticileri, tarlalaraa selfie ve fotoğraf çekmek için gelen turistlerin laleleri ezmesinin önüne geçmek amacıyla bariyer kullanmaya başladı.

SHABER3.COM

Çiftçiler, çok sayıda turistin "mükemmel fotoğrafı" yakalamak için lalelerin arasında yürüyerek, zıplayarak ve uzanarak çiçeklere zarar vermesinden rahatsız.

Noordwijkerhout kentinde bariyer fikrini ilk uygulayan lale yetiştiricisi Simon Pennings, bariyerlerin üzerine yerel turizm ofisinin de desteğini alan "Çiçeklerin tadını çıkarın, gururumuza saygı gösterin" sloganını yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Pennings, turistler hakkında "Çok dikkatsizlerdi" diyor ve ekliyor:

"Büyük gruplar halinde gezmeye geliyorlar. Onları iyi ve eğlenceli buluyoruz. Ama tarlayı dümdüz ediyorlar. Bu utanç verici ve bize zarar veriyor. Geçen yıl 10 bin euro zarara uğradım. Selfie çekebilmek için lalelerimi ezdiler."

Yerel turizm ofisinden Nicole van Lieshout, rehberler ve emekli çiftçilerden oluşan 40 kişilik bir gönüllü grubu oluşturduklarını ve tarlaları ziyaret eden turistlere lale tarlalarının tarihi öğretmek istediklerini anlatıyor:

"Son yıllarda turist sayısı arttıkça arttı. Sanırım turistler tarlaların onlar için hazırlandığını düşünüyor. Hepsi mükemmel resmi çekmek için çiçeklerin arasında uzanıyor, dans ediyor.

"Turistleri kovmak istemiyoruz, çiftçilerimiz ziyaretçiler için tarlalarını güzelleştiriyor ama fotoğraflar çiçeklerin arasında değil, tarlanın dışından çekilmeli."

Van Lieshout, 32 hektarlık çiçek tarlalarına sahip Keukenhof'ta çiçek yetiştiricilerinin çiçeklerini sergilediği günlerde tıkanan trafik nedeniyle ziyaretçilerin arabalarını tarlalardan sürerek çiçeklere zarar verdiğini de aktarıyor.

'Cahillikten kaynaklanıyor'

Penning, bilgi verdikleri turistlerin genellikle saygılı bir şekilde davrandıklarını söylüyor:

"Bu daha önce üzerine düşünmedikleri bir şey. İnsanlar bir bitkinin nasıl yetiştiğini ve bunun için bir yıl boyunca nasıl çalışıldığını unutmuşlar.

"Bunu turistlere anlattığımızda 'Oh, evet, haklısın' ve 'Özür dilerim, bunu bilmiyordum' diyorlar.

"Çoğu cahillikten böyle. Sütün de artık ineklerden değil fabrikadan geldiğini düşünüyorlar."

Hollanda turizm ofisi de lale tarlalarının yakınlarında selfie çekmek için yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir rehber hazırladı.

Selfie çeken turistlerin çiçeklere verdiği zararlar dünyanın başka yerlerinde de görülüyor.

Geçen yaz New York Times gazetesi Kanada'nın Ontario eyaletinde bir ailenin ayçiçeği çiftliklerini ziyarete açtıktan sekiz gün sonra, amatör fotoğrafçıların en iyi kareyi yakalayabilmek adına ayçiçeklerini ezmesi nedeniyle ziyarete kapatmak zorunda kaldığını yazmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda'da selfie çeken turistlerin ezmemesi için lalelere... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:45