Hollanda'da selfie çeken turistlerin ezmemesi için lalelere bariyerli koruma

Çiftçiler, çok sayıda turistin "mükemmel fotoğrafı" yakalamak için lalelerin arasında yürüyerek, zıplayarak ve uzanarak çiçeklere zarar vermesinden rahatsız.





Noordwijkerhout kentinde bariyer fikrini ilk uygulayan lale yetiştiricisi Simon Pennings, bariyerlerin üzerine yerel turizm ofisinin de desteğini alan "Çiçeklerin tadını çıkarın, gururumuza saygı gösterin" sloganını yazdı.





İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Pennings, turistler hakkında "Çok dikkatsizlerdi" diyor ve ekliyor:





"Büyük gruplar halinde gezmeye geliyorlar. Onları iyi ve eğlenceli buluyoruz. Ama tarlayı dümdüz ediyorlar. Bu utanç verici ve bize zarar veriyor. Geçen yıl 10 bin euro zarara uğradım. Selfie çekebilmek için lalelerimi ezdiler."





Yerel turizm ofisinden Nicole van Lieshout, rehberler ve emekli çiftçilerden oluşan 40 kişilik bir gönüllü grubu oluşturduklarını ve tarlaları ziyaret eden turistlere lale tarlalarının tarihi öğretmek istediklerini anlatıyor:





"Son yıllarda turist sayısı arttıkça arttı. Sanırım turistler tarlaların onlar için hazırlandığını düşünüyor. Hepsi mükemmel resmi çekmek için çiçeklerin arasında uzanıyor, dans ediyor.





"Turistleri kovmak istemiyoruz, çiftçilerimiz ziyaretçiler için tarlalarını güzelleştiriyor ama fotoğraflar çiçeklerin arasında değil, tarlanın dışından çekilmeli."





Van Lieshout, 32 hektarlık çiçek tarlalarına sahip Keukenhof'ta çiçek yetiştiricilerinin çiçeklerini sergilediği günlerde tıkanan trafik nedeniyle ziyaretçilerin arabalarını tarlalardan sürerek çiçeklere zarar verdiğini de aktarıyor.





'Cahillikten kaynaklanıyor'





Penning, bilgi verdikleri turistlerin genellikle saygılı bir şekilde davrandıklarını söylüyor:





"Bu daha önce üzerine düşünmedikleri bir şey. İnsanlar bir bitkinin nasıl yetiştiğini ve bunun için bir yıl boyunca nasıl çalışıldığını unutmuşlar.





"Bunu turistlere anlattığımızda 'Oh, evet, haklısın' ve 'Özür dilerim, bunu bilmiyordum' diyorlar.





"Çoğu cahillikten böyle. Sütün de artık ineklerden değil fabrikadan geldiğini düşünüyorlar."





Hollanda turizm ofisi de lale tarlalarının yakınlarında selfie çekmek için yapılması ve yapılmaması gerekenleri içeren bir rehber hazırladı.





Selfie çeken turistlerin çiçeklere verdiği zararlar dünyanın başka yerlerinde de görülüyor.





Geçen yaz New York Times gazetesi Kanada'nın Ontario eyaletinde bir ailenin ayçiçeği çiftliklerini ziyarete açtıktan sekiz gün sonra, amatör fotoğrafçıların en iyi kareyi yakalayabilmek adına ayçiçeklerini ezmesi nedeniyle ziyarete kapatmak zorunda kaldığını yazmıştı.