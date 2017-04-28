Hollanda'da ilginç kutlama









MURAT KANİ, AMSTERDAM





Hollanda'da Kral Willem-Alexander'ın 50. doğum günü Başkent Amsterdam'da olduğu gibi ülke genelinde coşku ile kutlandı.





Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima çocukları ve Kraliyet ailesi bu yıl kutlamalar nedeniyle Tilburg şehrinde halk ile bir arada olarak kutlamalara iştirak ettiler. Willem Alexander Kral Günü ve 50. yaş günü kutlamalarına Tilburg halkının yoğun ilgisinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek halkı selamladı.





AMSTERDAM'A İNSAN SELİ





Her yıl Kraliçe Günü olarak kutlanan nisan ayı sonundaki kutlamalar Beatrix'in tahtını (2013) oğlu Willem Alexander'a devretmesi ile birlikte 'Kral Günü' olarak kutlanmaya başlandı. Hollanda'da Kral Günü kutlamaları çerçevesinde Hollanda'da kutlamalar nedeniyle ülkenin dört bir yanı ulusal renk olan turuncuya büründü. Amsterdam'da Kral Günü vesilesiyle Dam meydanı doldu taştı. Amsterdam'a bu yıl farklı şehirlerden 250 bin ziyaretçinin tren ile geldiği açıklandı. Şehre akan insan seli nedeni ile trafik araçlara kapatıldı.





TİLBURG'TA 70 BİN ZİYARETÇİ





Kraliyet ailesinin Tilburg ziyareti şenlikli geçti. Kraliyet ailesi Kral Willem-Alexander 50. yılı şerefine Tilburg ziyaret ederken, Tilburg halkına teşekkür etti. Tilburg Belediye Başkanı Peter Noordanus 50. yıl anısına Tilburg'ta, büyük bir kutlama yapmaktan son derece gurur duyduğunu söyledi. Kral Willem Alexander'in ellinci yaş yıldönümüne Tilburg'ta yaklaşık 70.000 ziyaretçi takip ettiği açıklandı. Hollanda NOS Televizyonu adına Ipsos tarafından yıllık 'Kral Günü ' anketine katılanların yüzde 70'nin kraliyet ailesine olan güveninin hala devam ettiği açıklandı





VATANDAŞLAR SOKAKLARDA TEZGAH KURDULAR





Hollanda'nın diğer şehirlerinden ziyade Başkent Amsterdam'da özellikle yağmurlu havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda tezgahlarını açan vatandaşlar, bir yandan kullanmadıkları eşyalarını satarken bir yandan da kendilerine lazım olan eşyaları da alma fırsatı buldular. Hollanda'da yaşayan Fas ve Türk kökenli vatandaşlarda açmış oldukları tezgahlarda, köfte ekmek, pizza ve lahmacun satışlarını yaptılar.





BAŞBAKAN RUTTE'DEN KUTLAMA MESAJI





Bu kutlamalar 2013 yılında tahtı annesi Beatrix'ten devralan Willem-Alexander'in aynı zamanda 50. yaş günü kutlandı. Bu çerçevede Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima ve çocukları ile birlikte Tilburg'ta ki kutlamalara katıldılar. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de kralın yaş gününü kutladı.