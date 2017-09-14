Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da hizmete yakın işadamı suikastle öldürüldü /14 Eylül 2017 10:50

Hollanda'da hizmete yakın işadamı suikastle öldürüldü

Hizmet hareketine ve mensuplarına yönelik Türkiye'de sistematik tutuklama, kaçırma ve işsiz bırakma uygulamaları sürerken yurtdışındaki hizmet gönüllülerine yönelik de AKP'lilerin kışkırtıcı söylemleri acı sonuçlara yol açıyor.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a yakın De Vlugtaan yakınlarında restoran zinciri işleten Ali Ekrem Kaynak isimli Türk iş adamı dükkanı önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hollanda makamlarına göre cinayet AKP'li politikacıların nefret söyleminin sonucu gerçekleşti.

Het Patrool gazetesi ve nltimes internet portalında ayrıntıları yayınlanan cinayete göre şehirde hizmet hareketine yakınlığıyla bilinen 48 yaşındaki Ali Ekrem Kaynak ülkenin çeşitli yerlerinde açık olan Halaal Fried Chicken restoran zinciri işletiyordu. 
Ali Ekrem Kaynak

Merhum işadamı Ali Ekrem Kaynak

GEÇEN SENE DE AKP'lİLER TARAFINDAN DÖVÜLMÜŞTÜ
Hizmet hareketine yakınlığıyla bilinen Kaynak, 15 Temmuz sonrası yoğun baskı ve tehditlere maruz kalıyordu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında AKP yandaşları tarafından dövülen Kaynak alınan polis önlemlerine rağmen Pazartesi akşamı dükkanı önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre saldırıyı yapan 3 kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı ancak şu ana kadar saldırganlardan kimsenin izine ulaşılamadı

Ali Ekrem Kaynak'ın daha önce uğradığı saldırı çeşitli kaynaklarda daha önce haber olmuştu

NEFRET SÖYLEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Het Patrol gazetesine konuşan Hollanda makamları AKP'li politikacıların nefret söylemlerinin saldırıda önemli rol oynadığını belirtirken restoranın bir diğer ortağının da bu yılın başında silahlı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

SCF / Samanyoluhaber.com
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