Hollanda'da Diyanet'in hutbesine inceleme

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, "cihadı öven" ve "şehadet şerbetinin tatlılığından" söz eden hutbenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.







Telegraaf gazetesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla hazırladığı "Cihat: Allah yolunda canla ve malla mücadele" başlıklı hutbe Cuma günü Hollanda'daki bazı camilerde de okutuldu.





Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Hoorn kentindeki Türk caminde okunan Cuma hutbesini kaydeden Telegraaf gazetesi, bunun Türkiye'deki camilerde okutulan metinle aynı olduğunu yazdı.





Gazete, Ankara'dan Avrupa'daki camilere haftalık olarak hutbe gönderildiğini belirterek, HDV'ye bağlı 140 caminin kaçında aynı metnin okunduğunun bilinmediğini bildirdi.





'TÜRK YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA İSTENECEK'





Sosyal İşler Bakanı Koolmees, bu haber üzerine inceleme başlatılmasını istedi. Hutbede kullanılan ve cihadı öven dilin kabul edilmez olduğunu söyleyen Hollandalı bakan, Türk yetkililerden açıklama isteneceğini bildirdi.





Koolmees, cihat konusunda hutbe okunmasını "çok ciddi bir durum" olarak değerlendirdi. Sosyal İşler Bakanı, Türkiye kökenli Hollandalı gençlerin bu vaazlardan etkilenerek Türk savaşına katılmasını istemediklerini bel,rterk "Bunu önlemek zorundayız" dedi.





Hollanda Diyanet Vakfı yetkilileri ise, Diyanet'in Afrin harekatına destek amacıyla hazırladığı hutbenin Hollanda'daki camilerde okutulmadığını savundu.





Lahey'deki Diyanet yetkilileri, Telegraaf'ın haberini yalanlayarak, "Bu mümkün değil. 1 yıldır Türkiye'deki resmi metinler yerine kendi yazdığımız vaazları veriyoruz. Bu hafta da Cuma hutbesi hayır işleriyle ilgiliydi" görüşünü öne sürdü.





Hutbede ne deniyordu?





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cuma günü Türkiye'deki camilerde okutulan hutbede, "Müminin inancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için silahlı mücadeleye girmesi ise, cihâdın en üst seviyesi" olarak tanımlandı.





Cuma hutbesinde, şu görüşlere yer verildi:





"Bugün de millet olarak canımızla ve malımızla bir beka mücadelesi veriyoruz. Mehmetçiğimiz, inancımız, bayrağımız, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden varlığımızı feda edebileceğimizi bütün dünyaya bir kere daha gösteriyor. Ömrünün baharında şehadet şerbetini yudumlayan her bir vatan evladı, adeta bizlere Rabbimizin şu müjdesini haykırıyor: 'Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölü' demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz.'"





Hollanda'da muhalefet partileri, Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına tepki göstererek, hükümet tarafından resmi dille kınanmasını istiyor.





İstifa eden Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra'ya vekalet eden Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin 3 hafta içinde Afrin harekatına ilişkin nihai kararını açıklayacağını söyledi.