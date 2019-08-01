Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da burka yasağı /01 Ağustos 2019 11:44

Hollanda'da burka yasağı

Hollanda'da geçen yıl onaylanan burka yasağı yürürlüğe girdi.

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Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağın geçerli olduğu söz konusu yerlerde çalışanların, burkalı kadınların yüzünü açmasını veya binayı terk etmesini isteyebileceği, buna uyulmadığı takdirde ise polisin devreye girebileceği ve kişinin ceza alma riski olduğu belirtildi.

Yasağa uymayanlara 150 avro para cezası verileceği öğrenilirken, Nida partisi, burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstleneceğini duyurmuştu.
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