Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da 'başörtülü polis' hakkında karar /21 Kasım 2017 10:48

Hollanda'da 'başörtülü polis' hakkında karar

Hollanda'da Müslüman polis Sarah İzat'ın, çalışırken başörtüsü kullanmasına izin verilmemesi hakkında "ayrımcılık" kararı verildi.

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Hollanda İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzat'ın bulunduğu polis bürosu şikayet bölümünde başörtüsüyle çalışmasına izin verilmemesinin "ayrımcılık" olduğu belirtildi. 

Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre komisyon, polisin dini sembolize eden eşyaları kullanmanın yasak olması gerekçelerinin, İzat'ın polis bürosunda çalıştığı bölümde şikayetlerin telefon üzerinden alınmasından dolayı geçerli olmadığı için başörtülü ve üniformalı çalışabileceğini kaydetti. 

İzat, kararın ardından, sosyal medya üzerinden, "Biz kazandık. Üniforma ile başörtüsü takma hakkım var. Bu çok şey ifade ediyor ve bu hepimizin zaferi. Benim yerimde olan herkesin zaferi" mesajını paylaştı. 

İzat, çalışırken üniformasıyla başörtüsü takmasına izin verilmemesini din özgürlüğüne aykırı ve ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Hollanda İnsan Hakları Komisyonu'na taşımıştı.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan Hollanda İnsan Hakları Komisyonu'nda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.

Hollanda'da, polislerin tarafsız gözükmeleri amacıyla üniforma giydiklerinde dini sembolize eden eşyaları kullanmaları yasak.

Amsterdam İl Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg, geçen mayıs ayında Hollanda'da yerel bir gazeteye verdiği röportajda, emniyet teşkilatına farklı etnik kökenlerden kişilerin istihdam edilmesini sağlamak için başörtüsünün polis üniformasının bir parçası olması hususunu görüşebileceklerini söylemişti
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