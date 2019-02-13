Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi









Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türkiyeli bir mültecinin Göç ve Yabancılar Kurumu (IND) ve Bakanlık aleyhine açtığı davayı karar bağlayan mahkeme Türkiye'deki ağır insan hakları ihlallerini karara geçirdi

İltica başvurusu yapan kişinin Hizmet hareketi mensubu olmasına dikkat çeken yüksek mahkeme kararının gerekçesinde BM raporu ve uluslarası Af Örgütü raporunu esas aldı. Bu raporlarda , AKP iktidarının Türkiye’de hizmet hareketi mensubu oldukları iddiasıyla binlerce kişi hakkında sistematik insan hakları ihlalleri yapıldığını yer aldığı Yüksek Mahkeme Kararında yer aldı. Ayrıca Türkiye'deki cezaevlerinde başta Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklananlar insanlık dışı muameleye tabi tutulduklar ve işkenceye uğradıkları açıkça vugulandı. Bu arada Türkiye'de kamudan kitlesel işten atmalar ve Bank Asya'da hesabı olma suçlaması ile tutuklamalar da mahkeme kararında yer aldı .





Yüksek Mahkeme kararının sonunda Göç ve Yabancılar Kurumu'na (IND) Türkiye'den hizmet hareketi mensubu olarak iltica başvurusu yapanların müraacatlarını kabul etmek zorundadır denildi . Bu karar IND açısından bağlayıcı bir karar ve Hizmet Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle başvurda bulunan mülteciler için emsal teşkil edecek