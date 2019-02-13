Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi /13 Şubat 2019 21:32

Yüksek Mahkeme, Türkiye'deki 'İnsan Hakları İhlalleri'ni tescilledi

Hollanda Yüksek Mahkemesi (Raad van State Hoger beroep) Türkiye ile ilgili önemli bir karar aldı.

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Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türkiyeli bir mültecinin Göç ve Yabancılar Kurumu (IND) ve Bakanlık aleyhine açtığı davayı karar bağlayan mahkeme Türkiye'deki ağır insan hakları ihlallerini karara geçirdi 
 İltica başvurusu yapan kişinin Hizmet hareketi mensubu olmasına dikkat çeken yüksek mahkeme kararının gerekçesinde BM raporu ve uluslarası Af Örgütü raporunu esas aldı.  Bu raporlarda , AKP iktidarının Türkiye’de hizmet hareketi mensubu oldukları iddiasıyla binlerce kişi hakkında sistematik insan hakları ihlalleri yapıldığını yer aldığı Yüksek Mahkeme Kararında yer aldı. Ayrıca Türkiye'deki cezaevlerinde başta Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklananlar  insanlık dışı muameleye tabi tutulduklar ve işkenceye uğradıkları açıkça vugulandı.  Bu arada Türkiye'de kamudan kitlesel işten atmalar ve Bank Asya'da hesabı olma suçlaması ile tutuklamalar da mahkeme kararında yer aldı . 

Yüksek Mahkeme kararının sonunda Göç ve Yabancılar Kurumu'na  (IND) Türkiye'den hizmet hareketi mensubu olarak iltica başvurusu yapanların müraacatlarını kabul etmek zorundadır denildi . Bu karar IND açısından bağlayıcı bir karar ve Hizmet Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle başvurda bulunan mülteciler için emsal teşkil edecek 
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