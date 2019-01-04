Türkiye'den savunma ve teknoloji şirketlerinden bir çok transfer yaptılar

Son dönemde Hollanda’daki savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN’dan 100’e yakın mühendisi transfer ettiği ortaya çıktı. CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyu Meclis gündemine taşırken TL’nin dolar ve Avro karşısında erimesi ve Hollanda hükümetinin mühendislere vatandaşlık sözü vermesinin “beyin göçünü” hızlandırdığına dikkat çekti.





Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Aygun, Meclis’te araştırma önergesi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.





'NİTELİKLİ VE DONANIMLI MÜHENDİSLER HOLLANDA'YA GİDİYOR'





Aygun, TSK’nin haberleşme, radar ve elektronik harp sistemleri ihtiyaçlarının milli olanaklarla karşılanması ve dışa bağımlılığının azaltılması için 1975 yılında TSK Güçlendirme Vakfı’na bağlı bir anonim şirketi olarak kurulan ve giderek büyüyen ASELSAN’ın şu anda dünyanın en çok ciro yapan 100 savunma sanayii şirketi arasına girdiğini belirtti.





Aygun, savunma sanayinde kritik projelerde çalışan nitelikli ve donanımlı mühendislerin Hollanda’ya gidişinin, Türkiye için önemli bir beyin göçü olmakla birlikte, teknoloji ve savunma sanayiine yönelik stratejik çalışmaları tehlikeye düşürmesi açısından da son derece tehlikeli bir nitelik taşıdığını vurguladı.





Aygun soru önergesinde, savunma sanayinde çalışan mühendislerin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirecek düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı, “beyin göçünü” önlemek için başka ne gibi önlemler alınacağı hakkında bilgi istedi.