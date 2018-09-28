Hollanda polisi 'büyük bir saldırıyı son anda önledi', 7 kişi yakalandı

Hollanda polisi, büyük bir saldırı hazırlığında olduğu belirtilen yedi kişiyi yakaladı.

Yedi zanlı, öğleden sonra Arnhem ve Weert'deki terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yarın Rotterdam'da hakim önüne çıkacaklar. En genç şüpheli 21, en yaşlısı 34 yaşında.

Gruptan üç kişinin daha önce ülke dışındaki militan bir örgüte katılmaya çalışmaktan gözaltına alındıkları bildiriliyor.

Grup lideri 34 yaşında Irak kökenli bir kişi. Bu zanlı 2017 yılında IŞİD'e katılmak istediği gerekçesiyle hüküm giymişti.

Savcılığa göre, Hollanda'da geniş katılımlı bir etkinliğe saldırı yapmayı ve çok sayıda kişiyi öldürmeyi planlayan zanlılar, ayrıca kalabalık noktalara bomba yüklü araçla saldırı yapmaya da hazırlanıyordu.





Zanlıların saldırıda kullanılacak silah, patlayıcı ve diğer malzemelerin teminine hız vermesi ve bu konuda önemli mesafe alması üzerine, polis harakete geçti.





Savcılık, operasyon ve gözaltılar sayesinde büyük bir terör saldırısının önlendiğini açıkladı. Savcılık açıklamasında zanlılar için, "terörist grup" ifadesi kullanıldı.





Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, saldırı hazırlığı ile ilgili olarak soruşturmanın selameti için daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi.





Ülkedeki güvenlik tehdit seviyesini en üstün bir altı olan 4 seviyesinde tutmak için ısrar eden Bakan Grapperhaus, "Bu olay, benim kaygılarımı haklı çıkardı. Tehdit seviyesini yüksek tutmalıyız" dedi.