Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda krizinin perde arkasında ne var? /05 Şubat 2018 22:14

Hollanda krizinin perde arkasında ne var?

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan büyükelçi krizinin perde arkasında Türkiye'nin, Hollanda'dan özür talep etmesi ancak talebin karşılanmamasının yattığı belirtiliyor.

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in resmen geri çekildiğini açıkladı. Kizin bu aşamaya varmasının ardında Türkiye'nin "özür" beklentisi olduğu belirtiliyor. 

BBC'nin, Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, son yapılan görüşmelerde, Türk tarafı, "Lahey hükümetinin özür dilemesi ön koşulundan" vazgeçmedi. Ankara, özür dilenmeden Hollanda Büyükelçisinin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini vurguladı.

Lahey hükümeti de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "faşist" ve "Nazi artığı" suçlamaları nedeniyle kendilerinden özür dilemediğine dikkat çekti.

HOLLANDA: KOŞULLARA TAKILMAYALIM

Habere göre, Hollanda, koşullara takılıp kalmak yerine büyükelçiler aracılığıyla diplomatik ilişkilerin başlatılmasını önerdi.

Lahey yönetimi, Türk bakanlara referandum kampanyası izni verilememesi nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle özür dilenmeyeceğini açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, Lahey yönetimi ilişkilerin normalleşmesi için ciddi çaba gösterdi. Ancak, son yapılan temaslarda, ilişkileri bir adım öteye taşımak için "gerekli balansın tutturulamadığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hollanda'nın Türk tarafının konsolosluk açması da dahil attığı tüm adımlara rağmen Ankara, büyükelçinin göreve başlamasına izin vermedi.

Lahey hükümetinin, 11 Mart 2016'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. 
BBC Türkçe
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