Hollanda ile normalleşme... Büyükelçiliğe atanan isim belli oldu...

Hollanda ile Türkiye arasında, Anayasa referandumu öncesinde eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınırdışı edilmesi nedeniyle yaşanan kriz aşıldı. Kriz nedeniyle düşürülen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Hollanda ve Türkiye arasında varılan uzlaşma çerçevesinde yeniden Büyükelçi seviyesine çıktı. Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'da genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alınması iddiasıyla suçlanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'nin yeni Lahey Büyükelçisi olduğunu duyurdu





Hollanda da, Türkiye’ye AB uzmanı bir büyükelçi atadı. Hollanda’nın Türkiye’de görev yapacak ilk kadın Büyükelçisi olacak Marjanne de Kwassteniet, daha önce de Ürdün’de yine Büyükelçi olarak görev yapmıştı.