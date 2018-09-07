Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda ile normalleşme... Büyükelçiliğe atanan isim belli oldu... /07 Eylül 2018 14:15

Hollanda ile normalleşme... Büyükelçiliğe atanan isim belli oldu...

Son yıllarda gerilen Hollanda-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecine girilirken Türkiye'nin Hollanda'ya büyükelçi atama kararı aldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şaban Dişli'nin Lahey Büyükelçisi olarak atandığı ifade edildi.

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Hollanda ile Türkiye arasında, Anayasa referandumu öncesinde eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınırdışı edilmesi nedeniyle yaşanan kriz aşıldı. Kriz nedeniyle düşürülen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Hollanda ve Türkiye arasında varılan uzlaşma çerçevesinde yeniden Büyükelçi seviyesine çıktı. Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'da genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alınması iddiasıyla suçlanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'nin yeni Lahey Büyükelçisi olduğunu duyurdu

Hollanda da, Türkiye’ye AB uzmanı bir büyükelçi atadı. Hollanda’nın Türkiye’de görev yapacak ilk kadın Büyükelçisi olacak Marjanne de Kwassteniet, daha önce de Ürdün’de yine Büyükelçi olarak görev yapmıştı.
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