Hollanda 'Hizmet Hareketi' hakkında rapor yayınladı

Hollanda 2016 yılı ile ilgili olarak ülkede bulunan vakıf ve kurumlar hakkında, Hollanda Devletinin resmi raporunu yayınladı.





Raporda Hollanda'da "Hizmet Hareketi" için "en iyi entegre olmuş hareket" vurgusu dikkat çekti.





Hollanda'da RADAR kurumu tarafından yapılan araştırmada entegrasyon açısından yapılan çalışmalar neticesinde ülkede farklı alanlarda faaliyet gösteren ' Hizmet Hareketi'nin ülkede entegrasyona model bir hareket olduğu belirtildi.





HOLLANDA'DA ENTEGRASYONA KATKI





Raporda yer alan bilgiler büyük ölçüde RADAR tarafından, gazete makalelerinin yanı sıra uzman kişilerin görüşleri ve düşünceleri hareket ile ilgili yer alıyor. Araştırmacılar ve düşünce kuruluşlarının yer aldığı raporda özellikle Hizmet Hareketi'nin ülkede başta eğitim, diyalog, kültürel ve girişimcilik endeksli çalışmaların yanı sıra ülkede ki entegrasyona doğrudan katılımı açısından son derece tutarlı bir çizgi takip ettiği, kendi çerisinde kapalı olsa batı değerlerine açık bir hareket olduğu vurgusu tekrarlanıyor.





GÜLEN DOĞU İLE BATI ARASINDA KÖPRÜ





Daha öncede Hollanda'da yayın yapan NOS kanalında Fethullah Gülen Hareketi ile ilgili belgeseli yayınlanmıştı. Programda Fetullah Gülen'in doğu ile batı arasında köprüler kuran bir doğulu olduğu belirtildi. Gülen'in barışçıl bir toplum için İslam'dan esinlenerek Batı ile diyaloga girdiğine vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra kültür ve dinler arası diyalog oluşturma çabası içerisinde bulunduğu vurgulanmıştı. Fethullah Gülen geliştirdiği ideoloji ile İslam'ın maneviyatından hareketle hoşgörü ve doğu-batı işbirliği için çağrı yaptığına dikkat çekilmişti.





SON 7 YILDIR HOLLANDA'DA HİZMET HAREKETİ ARAŞTIRILAN RAPORLAR SONUÇLARI İLE AYNI





Hollanda'da Hizmet Hareketi 2010 senesinde Prof. Martin van Bruinessen tarafından araştırılmıştı. Çıkan sonuç özellikle en son RADAR kurumu tarafından hazırlanan Hizmet Hareketi ülkede en entegre olmuş bir hareket olduğu açıklanmıştı. 2014 yılında başka bir Prof Thijl Sunnier ve Nico Landman tarafından yapılan araştırmada bu sonuç değişmemişti. En son bu yapılan devlet araştırmasında aynı sonuçlar çıkmıştı. Hizmet hareketi entegrasyonla ilgili örnek verilebilecek bir hareket olduğu bu son RADAR raporu ile de desteklenmiş oldu. Hizmetin entegrasyon vizyonunun diğer ülkede araştırılan farklı Türk kökenli vakıflara nazaran, Hizmet Hareketi'nin Hollanda devletinin vizyonuna yakın olduğu ve daha fazla batı değerlerini taşıdığı ifade edilmiş oldu.





Konu ile ilgili olarak Türk asılı dini cemaatlerin ve hareketlerin entegrasyon prosesindeki rollerini araştırma konusunda meclis entegrasyon bakanına 2015 senesinde vazife vermişti.





(Basri Doğan)