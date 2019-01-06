Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu: Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için başvurdu /06 Ocak 2019 15:10

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu: Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için başvurdu

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvuru yaptı.

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Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan 'Nieuwsuur' (Haber Saati) adlı programın yaptığı araştırmaya göre, beyin göçü yoluyla Türkiye'den gelen yüksek eğitimli kişilerin sayısında ciddi artış var.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türkiye'den ayrılmak isteyen akademisyenler ve diğer yüksek eğitimlilerin 'ülkedeki özgürlük eksikliğinden' şikâyet etikleri belirtiliyor.
IND tarafından verilen rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 540 kişi beyin göçü kapsamında Hollanda'ya gelirken, 2017'de bu sayı 780'e çıktı. 2018'in ilk 11 ayında ise Türkiye'den 1020 yüksek eğitimli Hollanda'ya iş başvurusu yaptı.

Türkiye'den yurtdışına giden resmi göçmen sayısı 2016 yılında 69 bin 326 olarak belirlenirken, geçen yıl bu sayı 253 bin 640'a ulaşmış.

IND'nin açıkladığı rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 235 kişi Hollanda'ya sığınma başvurusu yaparken, 2017'de bu sayı 481'e ulaştı.
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