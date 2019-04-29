Hollanda Ezidi sığınmacıları Irak'a geri gönderiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu karardan dolayı endişeli. Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği ile sol muhalefet, hükümetten açıklama istiyor.



Sığınmacı avukatlarının, Trouw gazetesine açıkladığı bu gelişme, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) tarafından da doğrulandı.

IND'ye göre, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda Ezidiler için başlarının üzerinde bir çatı ve yeteri kadar gıda maddesi var.

"Irak'ın kuzeyi hâlâ güvenli değil"

Irak'ın kuzeyindeki Sincar kasabasından IŞİD tarafından 2014 yılında sürülen Ezidiler, uzun süre Kürt grupların denetimindeki sığınmacı kamplarında kalmıştı.

Bu nedenle Hollanda, Ezidiler'i, son geldikleri yer olan Irak'taki kamplara geri gönderecek. Hollanda hükümeti tarafından kaç kişinin sınır dışı edileceği açıklanmadı.





Sığınmacı avukatlarına göre, yaklaşık 200 kişi Hollanda'nın sığınma başvurularını sonuçlandırmasını bekliyor.





BMMYK, Hollanda'nın bu kararına tepkili.





BM'ye bağlı kuruluş, IŞİD unsurlarından arındırılmış olsa dahi, Irak'ın kuzeyi hâlâ güvenli bir alan olmadığını söylüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kürtler'in yaklaşık 1 milyon mülteciye bakmakta olduklarını ve kapasitelerinin neredeyse tükendiğinin de altını çiziyor.





Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre de, Irak'ın diğer bölgelerinde Kürtlerin zaman zaman Ezidiler'i geri gönderdiği ya da yeterince sahip çıkmıyor.





Hollanda Mülteciler Konseyi: Hukuka aykırı

Hollanda Mülteciler Konseyi ve sığınmacı avukatları, IND'nin geri gönderme kararının, hükümet politikalarına aykırı olduğunu savunuyor.





Konseye göre, Ezidiler en savunmasız grup ve bu koşullarda geri gönderilmeleri hukuka aykırı.





IND ise, uygulamanın kurallara uygun olduğunu ve hükümet politikalarına ters düşmediğini savunuyor.



