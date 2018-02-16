Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda 'Ermeni soykırımı yaşanmıştır' diyecek /16 Şubat 2018 11:21

Hollanda 'Ermeni soykırımı yaşanmıştır' diyecek

Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda ile yeni bir kriz kapıda. Hollanda parlamentosu, 1915'te hayatını kaybeden Ermenilerin anısına olayları soykırım olarak tanımlamaya hazırlanıyor.

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BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda'da koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer 3 partinin de destek verdiği belirtildi. 

CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların 'soykırım' olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE NE TEPKİ VERİR?' SORUSUNA YANIT: YANLIŞ OLAN ŞEYLERE…

Voordewind'e göre, bu yıl ilk kez Ermenistan'a bir bakan gönderilecek. Bundan sonraki yıllarda da her 24 Nisan'da Hollanda, bir hükümet üyesi tarafından temsil edilecek. Voordewind, Türkiye'nin bu gelişmeye yönelik tepkisine ilişkin bir soru üzerine de, "Bu tür değerlendirmeler, diğer ülkelerin düşüncesine göre yönlendirilemez. Biz uluslararası hukukun başkentiyiz ve dünyada gerçekten yanlış olan şeylerle ilgili açık ifadeler üretmeliyiz" dedi.

Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ İÇİN ŞART KOYDULAR

Hollanda'da, 'uluslararası düzeyde oldukça hassas' olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusuydu.

Hollanda parlamentosu, 2004 yılında yine CU'nun önerisiyle dolaylı bir şekilde "Ermeni soykırımından" söz etmişti. CU tarafından verilen, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin, 'Ermeni soykırımını tanıma şartına' bağlı olmasına ilişkin önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti. Hollanda hükümeti, soykırım söylemi konusunda hep dikkatli bir tutum sergilemişti. Hollanda, 2015 yılında Erivan'da düzenlenen 100. yıl anmasında sadece büyükelçi düzeyinde temsil edilmişti.

REFERANDUM ÖNCESİ KRİZ

Hollanda'nın, geçen yıl Mart ayında Türk bakanlara referandum kampanyası yapma izni vermemesi üzerine, Ankara ile Lahey arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Lahey Büyükelçisi'ni geri çağıran Türkiye, istişare için ülkesine giden Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönmesine de izin vermemişti.

İlişkilerin normale dönmesi amacıyla başlatılan üst düzey temaslarda Türkiye'nin 11 Mart 2017'de yaşanan krizle ilgili olarak özür ön koşulunda ısrar etmesi nedeniyle görüşmelerin kesildiği açıklanmıştı.

Hollanda, Ankara'ya dönüşüne izin verilmeyen Büyükelçi Cornelis van Rij'ı resmen geri çektiğini ve Türkiye ile ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.
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