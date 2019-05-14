Hollanda Dışişleri: Yazdıklarınıza dikkat edin, Türkiye'ye girerken sorgulanabilirsiniz...

Euronews'te yer alan haberde Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği gruplara dahil olma şüphesi ile bu ülkenin hava alanında telefonunuz ya da diğer elektronik eşyalarınız polis tarafından kontrol edilebilir." denildi.





Bakanlık Hollanda vatandaşlarına "Türkiye dışında yaptığınız açıklamalar sebebiyle orada sorgulanabilirsiniz, buna sosyal medyada yazdıklarınız da dahil. Seyahat ederken lütfen bunları aklınızda bulundurun." uyarısında bulundu.





Hollanda'nın uyarısı Fransa'nın Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Tuna Altınel'in Türkiye'de tutuklanması sonrası geldi. Tuna Altınel, Lyon'da katıldığı bir panelde “terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanıyor.